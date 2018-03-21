تخصيص 200 مليون دولار لمتضرري زلزال محافظتي كرمانشاه و كرمان

وأفاد اسحاق جهانغيري بتخصيص الحكومة 160 مليار تومان لمشاريع داخل المناطق المنكوبة بفعل الزلازل في منطقتي «زَدَه رُود» و«كوهبَنان» الكرمانيتين (جنوب شرق البلاد) لإعمار البني التحتية فيهما، مشيراً الي اهتمام الحكومة وتخصيصها ميزانيات لتحصين المباني في المدن والقري أمام الزلازل فإيران واقعة علي خط الزلزال وهذه إجراءات لابد منها.

كما أشار جهانغيري الي بدء مشاريع مد انابيب الغاز وإعادة إعمار البيوت المتضررة ومشاريع إتصالاتية إضافة الي تخصيص 12 الف مليار تومان كقروض تُمنح لأهالي القري لخلق فرص عمل وإنتاج.

علماً بأنّ اسحاق جهانغيري قام أمس بزيارة لمحافظة كرمان قدم فيها التهاني لأهالي المحافظة بمناسبة عيد السنة الايرانية وتابع تطورات المشاريع عن كثب.

إنتهي** ع ج**2344

