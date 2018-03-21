ايران تنتقل الي التوقيت الصيفي اعتبارا من يوم غد الخميس

طهران/ 21 اذار/ مارس/ ارنا - يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في الجمهورية الاسلامية الايرانية اعتبارا من منتصف ليلة الاربعاء الخميس 22 اذار، حيث يتم تقديم عقارب الساعة ٦0 دقيقة، تزامنا مع بدء العام الايراني الجديد (العام الهجري الشمسي 1397).
و وفقا للقانون الذي اقره مجلس الشوري الاسلامي في عام ۲۰۰۷ فان التوقيت الصيفي يبدأ العمل به في فجر يوم ۲۲ اذار/ مارس لينتهي العمل به والعودة الي التوقيت الشتوي في فجر يوم ۲۳ أيلول/ سبتمبر من نفس العام.انتهي** 2344
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