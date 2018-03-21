تفجير في كابل يستهدف احتفالاً بعيد النوروز

قال شهود عيان إن انفجاراً وقع في كابل اليوم الأربعاء مع احتفال العاصمة الأفغانية بعيد النوروز.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن الانفجار استهدف تجمعاً لأشخاص يحتفلون ببداية السنة الفارسية الجديدة.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية إنّ 26 شهيداً علي الأقل و18 مصاباً سقطوا في الانفجار.

وقع الانفجار في منطقة علي آباد بالقرب من البوابة الشمالية لجامعة كابول.

ويحتفل الأفغان، اليوم الأربعاء، بعيد النوروز وهو أول أيام فصل الربيع وبداية العام الشمسي المعتمد كتقويم رسمي للبلاد.

وكان آخر انفجار شهدته كابول، السبت الماضي 17 مارس، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين، بينما تشير تقارير إلي أن استمرار وقوع الهجمات في كابول يقوض الثقة في حكومة الرئيس أشرف عبد الغني التي يدعمها الغرب.

المصدر: وكالات

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