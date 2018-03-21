أول قطار للركاب من كرمانشاه يصل الي مشهد

واضاف 'محمد هادي ضيايي مهر' في حديث مع مراسل ارنا، ان هذا القطار انطلق ظهر امس الثلاثاء الي مدينة مشهد خلال المراسم التي اقيمت برعاية رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني، بالتزامن مع تدشين محطة سكك الحديد في كرمانشاه .

واوضح بان ركاب القطار كانوا من عوائل الشهداء ومن ذوي ضحايا الزلزال وعلماء الدين والاعلاميين، علي ان يعودوا الي كرمانشاه يوم 24 مارس.

الجدير بالذكر ان مشروع شبكة السكك الحديد في غرب ايران، بطول 605 كيلومترات يبدأ من محطة سمنغان (قرب مدينة اراك وسط ايران) ويمر بمدن بمدن ملاير ونهاوند وكنغاور وصحنة وكرمانشاه واسلام آباد غرب وغيلان غرب وقصر شيرين ثم مدينة خسروي الواقعة علي الحدود الايرانية العراقية، وبعد ذلك وبعد ربطه بخانقين ثم بغداد والموصل والقامشلي ودير الزور والرقة وحلب لينتهي الي ميناء اللاذقية.

وتبلغ سرعة القطارات في هذا الخط 160 كيلومترا بالساعة للركاب، و120 كيلومترا بالساعة لقطارات الشحن، ويشمل محاور؛ اراك (سمنغان) – كرمانشاه بطول 267 كيلومترا وكرمانشاه – خسروي بطول 263 كيلومترا وهمدان – ملاير بطول 75 كيلومترا.

وقد تم تدشين جزء من سكك حديد غرب ايران بين اراك وملاير بطول 90 كيلومترا، ومن ملاير الي فيروزان بطول 66 كيلومترا.. كما ان قطعة اخري من هذا المشروع بين فيروزان وكرمانشاه بطول 110 كيلومترات جاهزة للتدشين.

وبتدشين مشروع خط سكك حديد فيروزان – كرمانشاه ستتوفر إمكانية ربط مدينة كرمانشاه بالشبكة العامة للسكك الحديد في ايران، وسيتم تسهيل المواصلات وترانزيت السلع ونقل الركاب وزوار العتبات المقدسة، كما سيساهم في الحد الازدحام في الطرقات الخارجية.

ومن مزايا ربط مناطق غرب ايران بالشبكة العامة للسكك الحديد؛ انجاز جزء من الممر السككي بين شرق وغرب آسيا بدءا من دول آسيا الوسطي ووصولا الي البحر المتوسط، ونقل زوار العتبات المقدسة عبر سكك الحديد بشكل أكثر أمانا، وزيادة حصة السكك الحديد في نقل الركاب وشحن البضاعة داخل ايران وخارجها وبالتالي الحد من حوادث المرور وخفض استهلاك الوقود، والتنمية الاقتصادية لمناطق غرب ايران، واستفادة قطاع الزراعة والصناعة من النقل والشحن السككي.

انتهي** 2344

