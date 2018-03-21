الرئيس روحاني يهنئ رئيس ناميبيا بعيد الاستقلال لبلاده

طهران/ 21 اذار/ مارس/ ارنا - بعث رئيس الجمهورية حسن روحاني اليوم الاربعاء، برقية تهنئة الي هاجي جينجوب رئيس جمهورية ناميبيا بمناسبة ذكري يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الرئيس روحاني في برقية التهنئة، عن أمله في ان تشهد علاقات البلدين المزيد من التقدم في جميع المجالات.
وجاء في جانب من برقية التهنئة : في ظل العلاقات الودية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية ناميبيا والفرص المتاحة لدعم التعاون بين البلدين، فان المشاورات المستمرة بامكانها ان تمهد الارضية امام اعتماد خطوات راسخة لتعزيز العلاقات في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية .
وأعرب الرئيس روحاني في برقية التهنئة عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.
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الرئيس روحاني يهنئ رئيس ناميبيا بعيد الاستقلال لبلاده

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