سياسية باكستانية بارزة: لإيران دور مصيري في تعزيز الإستقرار في المنطقة

وشرحت شيرين مزاري أهمية توسيع العلاقات بين طهران واسلام آباد في جميع المجالات مؤكدة علي لزوم مضي البلدين بعلاقاتهما الي الأمام في ظل الظروف الراهنة ومستجدات المنطقة.

وأعربت العضوة السامية في حزب «تحريك إنصاف» الباكستاني عن ارتياحها بمناسبة الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف الي باكستان قائلة: أنّ البلدَين يحظيان حالياً بأهداف استراتيجية مشتركة علي المستوي الاقليمي تفرض علي ساسة البلدين مضاعفة جهودهما لتعزيز العلاقات الثنائية.

كما أعربت عضوة البرلمان الوطني الباكستاني عن إعتقادها بضرورة تعاون الدول الجارة لأفغانستان بغية توفير الأمن والاستقرار داخل هذا البلد.

إنتهي** ع ج**2344

