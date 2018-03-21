ايران ضد الارهاب

سياسية باكستانية بارزة: لإيران دور مصيري في تعزيز الإستقرار في المنطقة

اسلام آباد/21 آذار/ مارس/ إرنا- قالت مديرة مؤسسة الدراسات الاستراتيجية الباكستانية: إنّ الجمهورية الاسلامية الايرانية باعتبارها بلداً لايمكن تجاهل مكانته وقوته علي صعيد الشرق الاوسط والعالم، تؤدي حالياً دوراً هاماً ومصيرياً في استتباب الأمن وإحياء الإستقرار وإعادة الأمان الي المنطقة وشعوبها خاصة الي أفغانستان.

وشرحت شيرين مزاري أهمية توسيع العلاقات بين طهران واسلام آباد في جميع المجالات مؤكدة علي لزوم مضي البلدين بعلاقاتهما الي الأمام في ظل الظروف الراهنة ومستجدات المنطقة.
وأعربت العضوة السامية في حزب «تحريك إنصاف» الباكستاني عن ارتياحها بمناسبة الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف الي باكستان قائلة: أنّ البلدَين يحظيان حالياً بأهداف استراتيجية مشتركة علي المستوي الاقليمي تفرض علي ساسة البلدين مضاعفة جهودهما لتعزيز العلاقات الثنائية.
كما أعربت عضوة البرلمان الوطني الباكستاني عن إعتقادها بضرورة تعاون الدول الجارة لأفغانستان بغية توفير الأمن والاستقرار داخل هذا البلد.
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سياسي

ايران ضد الارهاب

دور ايران المصيري في تعزيز الإستقرار

شيرين مزاري

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سياسية باكستانية بارزة: لإيران دور مصيري في تعزيز الإستقرار في المنطقة

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