النائب الأول لرئيس الجمهورية يتفقد المناطق المنكوبة بالزلزال في جنوب شرق البلاد

وزار جهانغيري خيمة احدي العوائل المنكوبة بالزلزال وتحدث معهم وسألهم عمّا يحتاجون اليه ليطلع عن كثب علي احتياجاتهم .

وقدم النائب الأول لرئيس الجمهورية التهاني بحلول العام الجديد، وأعرب عن امله باعادة اعمار المناطق المدمرة جراء الزلزال قريبا.

وكان اسحاق جهانغيري قو وضل امس الي مدينة كرمان لتفقد المناطق المنكوبة بالزلزال.

وكان زلزال بقوة 6.1 درجات علي مقياس ريختر قد ضرب في يناير 2017 مناطق في محافظة كرمان جنوب شرقي إيران، ما أدي إلي الحاق أضراراً ببعض الأبنية القديمة وقطعان الماشية والبني التحتية الزراعية ومن بينها قنوات المياه.

انتهي** 2344

