رئيس منظمة التراث الثقافي الايراني:

تسمية عيد النوروز في منظمة الامم المتحدة 'يوم نشر ثقافة السلام'

طهران/20 آذار/ مارس – إرنا – قال نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة: إنّ النوروز يحمل رسالة مودة وصداقة تتعدي حدود التاريخ والجغرافيا تحلي بتسمية أطلقتها عليه منظمة الامم المتحدة وهي: عيد نشر ثقافة السلام.

وبهذه المناسبة أصدر علي أصغر مونسان مذكرة في هذا الشأن كتب فيها:
«يا مقلب القلوب والابصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حوّل حالنا الي أحسن حال»
ها قد حلّ علينا مرة اخري موسم الربيع موسم ارتداء الطبيعة حليتها الجديدة واستعادتها لحياتها كي تشعرنا بضرورة إحياء ذاتنا وطبيعتنا من سباتها شاكرين المولي تعالي المحول للقلوب والابصار والمدبر لليل والنهار هذه النعمة سائلينه أن يمن علينا بحياة مفعمة بالحيوية والصحة والسعادة.
إنّ لهذا العيد الحضاري الايراني عادات وتقاليد جميلة ومدهشة تستعرض فلسفة الخلق وتقلبات الطبيعة وتؤكّد علي وحدة الخالق حيث امتزاج الإحتفال بالعيد التاريخي الأثري والتعاليم الاسلامية السامية.
إنّ هذا العيد يحمل في طياته أسمي مفاهيم الانسانية والأخلاق موجهاً رسالة المودة والصداقة دون أن تمنعه حدود تاريخية أوجغرافية. إنه العيد الذي يحتفل فيه سنوياً 300 مليون انسان في شتي ارجاء العالم ويرسم البسمة علي وجود المليارات من البشر عند مشاهدتهم إحتفالات الآخرين به.
إنّ عيد النوروز كنز قيم وخالد يضم المواريث التاريخية والحضارية والبشرية والإهتمام به دون شك يعني الاهتمام بميراث تعود قدمته الي 3 آلاف سنة يكافل لنا هويتنا ومكانتنا القديمة والحديثة والمستقبلية.
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رئيس منظمة التراث الثقافي الايراني

تسمية عيد النوروز في منظمة الامم المتحدة

عيد نشر ثقافة السلام

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تسمية عيد النوروز في منظمة الامم المتحدة

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