فوز منتخب ايران ببطولة تونس الدولية للشبان في الكرة الطاولة

طهران/ 21 اذار/ مارس/ ارنا - توج المنتخب الايراني للشبان الذكور ببطولة تونس الدولية في الكرة الطاولة بفئة الفرق بعد فوزه علي نظيره الصيني في المباراة النهائية.

وأعتلي الشبان الايرانيون منصة الفوز بعد حصولهم علي 3 نقاط امام نقطة واحدة للمنتخب الصيني في الجولة النهائية من منافسات بطولة تونس الدولية للشبان في الكرة الطاولة.
وكان المنتخب الايراني للشبان الذي يضم امين احمديان وامير رضا عباسي وبقيادة المدرب الخبرة، محمد رضا مير الماسي قد فاز في الدور التمهيدي علي الصين بثلاث نقاط مقابل نقطتين للمنتخب الصيني.
ويضم المنتخب الايراني لكرة الطاولة للشبان والشابات ثلاثة لاعبين هم امين احمديان وامير رضا عباسي ومهشيد اشتري.
وتحتضن تونس الدورة الدولية الثانية عشرة للشبان لكرة الطاولة من 19 الي 23 مارس والدورة الترشيحية للألعاب الاولمبية للشبان ( بوينوس آيريس 2018 ) يومي 24 و25 ، بمشاركة قياسية لأكثر من 200 لاعب بين إناث وذكور يمثلون 37 بلدا.
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فوز منتخب ايران ببطولة تونس الدولية للشبان في الكرة الطاولة

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