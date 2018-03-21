جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بقصف `المفاعل النووي السوري` في عام 2007

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وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان نشره علي صفحته الرسمية في موقع 'فيسبوك'، إن الهجوم بدأ الساعة العاشرة والنصف من مساء الخامس من سبتمبر/ أيلول عام 2007، وانتهي عند الساعة الثانية ونصف فجرا من السادس من الشهر ذاته (أي في غضون أربعة ساعات فقط).

وأشار الناطق إلي أن ثماني طائرات من طراز 'F15' و'F16' شاركت في الهجوم إلي جانب طائرة حروب الكترونية، وتم تدمير المفاعل النووي السوري بإلقاء 17 طنا من المتفجرات التي تم إلقائها باستخدام قنابل الليزر.

وبحسب الناطق، فإن العملية نفذت بعد جهد استخباراتي وعملي معقد.

وقال أدرعي إن المفاعل كان يتم بناؤه في مراحل متقدمة في منطقة دير الزور علي بعد 450 كيلومترا شمال دمشق.

ونشرت وسائل الإعلام العبرية المختلفة عددا من التسجيلات والصور للعملية والمشاركين فيها.

بدورها، قالت صحيفة 'هآرتس' إن المفاعل تم الكشف عنه بمحض الصدفة بعد خمس سنوات من بنائه من قبل السوريين بمساعدة كوريا الشمالية.

واعتبرت الصحيفة أن قصف المفاعل أكبر انجاز لرئيس الوزراء حينها أيهود أولمرت، الذي كان خارجا من حرب فاشلة في لبنان 2006، واضطر بعد عامين في 2008 للتنحي من منصبه قبل أن يتم اعتقاله في قضايا فساد.

المصدر : وكالات

انتهي** 2344

