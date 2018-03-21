الأمين العام يوجه رسالة الي 300 مليون شخص بمناسبة عيد النوروز

طهران/ 21 اذار/ مارس/ ارنا - بمناسبة اليوم الدولي للنوروز وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة إلي أكثر من 300 مليون شخص يحتفلون بعيد النوروز بمختلف دول العالم.

وأشار الأمين العام في رسالته إلي أن النوروز يحل علي أبواب بدايات جديدة: بداية عام جديد، وقدوم شهر الربيع وتجديد الطبيعة. وأضاف أن اليوم العالمي للنوروز يمنحنا فرصة لتجديد التزامنا بالسلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.
ممثل الأمين العام في العراق يان كوبيش، قال في كلمته بهذه المناسبة 'إن هذا اليوم من التجديد والأمل يعبر عن الاحتفال بالنصر ضد تنظيم داعش، كما يذكرنا أيضا بالتضحيات المقدمة والتحديات التي واجهها العراق وشعبه، بمن فيهم شعب إقليم كردستان.'
وأضاف كوبيش أن تصميم ومثابرة الشعب العراقي، والأهم من ذلك وحدته، حققوا انتصارا تاريخيا علي الجماعة الإرهابية
تاداميتشي ياماموتو، الممثل الخاص للأمين العام في أفغانستان، أعرب عن أمل أسرة الأمم المتحدة في أن يجلب العام القادم الانسجام للشعب الأفغاني، الذي يستحق مستقبلاً متحرراً من الصراع ممتلئا بالرخاء والأمل قبل أي شيء آخر.
انتهي** 2344



برچسب ها

سياسي

الامين العام للامم المتحدة

نوروز

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الأمين العام يوجه رسالة الي 300 مليون شخص بمناسبة عيد النوروز

معظم المشاهدات

قاسمی : مزاعم بن سلمان حول وجود قادة القاعدة فی إیران كذبة كبیرة

قاسمی : مزاعم بن سلمان حول وجود قادة القاعدة فی إیران كذبة كبیرة

واشنطن ولندن تضغطان علي الرياض للتقارب مع بغداد

واشنطن ولندن تضغطان علي الرياض للتقارب مع بغداد

ظريف يرد علي اساءات ترامب

ظريف يرد علي اساءات ترامب

ظریف : نحو نموذج أمنی جدید فی المنطقة

ظریف : نحو نموذج أمنی جدید فی المنطقة

كلمة قائد الثورة بمناسبة بدء السنة الايرانية الجديدة

كلمة قائد الثورة بمناسبة بدء السنة الايرانية الجديدة

أحدث الأخبار

فوز منتخب ايران ببطولة تونس الدولية للشبان في الكرة الطاولة

فوز منتخب ايران ببطولة تونس الدولية للشبان في الكرة الطاولة

المشتركات الثقافية لعيد النوروز رمز ديمومة التقارب الاقليمي

المشتركات الثقافية لعيد النوروز رمز ديمومة التقارب الاقليمي

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بقصف `المفاعل النووي السوري` في عام 2007

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بقصف 'المفاعل النووي السوري' في عام 2007

الأمين العام يوجه رسالة الي 300 مليون شخص بمناسبة عيد النوروز

الأمين العام يوجه رسالة الي 300 مليون شخص بمناسبة عيد النوروز

السيد عمار الحكيم يهنئ الشعب العراقي والكردي بأعياد نوروز

السيد عمار الحكيم يهنئ الشعب العراقي والكردي بأعياد نوروز

موضوعات مرتبط