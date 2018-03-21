الأمين العام يوجه رسالة الي 300 مليون شخص بمناسبة عيد النوروز

وأشار الأمين العام في رسالته إلي أن النوروز يحل علي أبواب بدايات جديدة: بداية عام جديد، وقدوم شهر الربيع وتجديد الطبيعة. وأضاف أن اليوم العالمي للنوروز يمنحنا فرصة لتجديد التزامنا بالسلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.

ممثل الأمين العام في العراق يان كوبيش، قال في كلمته بهذه المناسبة 'إن هذا اليوم من التجديد والأمل يعبر عن الاحتفال بالنصر ضد تنظيم داعش، كما يذكرنا أيضا بالتضحيات المقدمة والتحديات التي واجهها العراق وشعبه، بمن فيهم شعب إقليم كردستان.'

وأضاف كوبيش أن تصميم ومثابرة الشعب العراقي، والأهم من ذلك وحدته، حققوا انتصارا تاريخيا علي الجماعة الإرهابية

تاداميتشي ياماموتو، الممثل الخاص للأمين العام في أفغانستان، أعرب عن أمل أسرة الأمم المتحدة في أن يجلب العام القادم الانسجام للشعب الأفغاني، الذي يستحق مستقبلاً متحرراً من الصراع ممتلئا بالرخاء والأمل قبل أي شيء آخر.

انتهي** 2344

