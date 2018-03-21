مركز المصالحة الروسي: خروج نحو 80 ألف من الغوطة منذ بدء الهدنة

وأشار إلي أن المدنيين يواصلون الخروج من الغوطة الشرقية، التي توفرها الممرات الإنسانية. فخلال يوم، خرج 552 شخصا عبر الممر الإنساني في منطقة بلدة مخيم الوافدين، إجمالاً، خرج منذ 28 شباط/فبراير، 2825 شخصًا عبر هذا الممر.

وأفاد يفتوشينكو، بانخفاض أعداد اللاجئين الخارجين عبر الممر الإنساني الثاني من بلدات عربين، حزة، سقبا، فقد غادر معظم المدنيين الأراضي، التي يسيطر عليها المسلحون، وأضاف: بالإضافة إلي ذلك، تعرضت منطقة الممر اليوم لقصف شامل من قبل الإرهابيين، ونتيجة لذلك خرج 128 شخصا فقط.

وأوضح يفتوشينكو: 'منذ بداية الهدنة الإنسانية في شرق الغوطة، خرج 80 ألفا و414 شخصا بمساعدة المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة'.

وفي سياق متصل اعلن اللواء يوري يفتوشينكو، يوم الثلاثاء، أن المسلحين السوريين من بلدة عين ترما أطلقوا صاروخا علي سوق كشكول في منطقة جرمانا بمحافظة دمشق، ما اسفر عن مقتل 37 شخصا وجرح 35 آخرين. وكذلك أطلق المسلحون قذيفتي هاون علي منطقة المزة بمحافظة دمشق، ما اسفر عن مقتل خمسة مدنيين وإصابة اثنان آخرين بجروح.

وبدأت الهدنة الإنسانية السابعة عشرة في الغوطة الشرقية، يوم الخميس المنصرم، ويواصل المركز الروسي للمصالحة التفاوض لإخراج المدنيين بشكل يومي.

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبني بالإجماع، يوم 25 شباط/فبراير الماضي، القرار رقم 2401 ، والذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية لمدة ثلاثين يوما في جميع أنحاء سوريا، بما فيها الغوطة الشرقية، لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في جميع المناطق.

انتهي** 2344

