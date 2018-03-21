الخارجیة العراقیة ترد علي تصریحات وزیر اماراتی بشأن الحشد الشعبی

طهران / 21 اذار /مارس /ارنا-
ردت وزارة الخارجیة العراقیة، الثلاثاء، علي تصریحات وزیر الدولة للشؤون الخارجیة فی الإمارات بشأن الحشد الشعبی، فیما اكّدت ‏ أنّ الحشد جزء لا یتجزأ من منظومة الأمن الوطنی ومؤسساته الرسمیة.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد محجوب فی بیان ان 'تصریحات وزیر الدولة للشؤون الخارجیة فی الإمارات العربیة المتحدة انور قرقاش والتی تتعرض بالاتهام لمؤسسة الحشد الشعبی بتلقی أموال دعم من قبل دولة قطر ووصفها بالإرهابیة، تثیر لدینا الكثیر من الاستغراب'.
واضاف انه 'فی الوقت الذی یسعي فیه العراق لتعزیز علاقته بأشقائه فی دولة الامارات العربیة المتحدة، تأتی مثل هذه التصریحات عائقاً لمسار هذه المساعی وتبعث علي القلق من عرقلة تطویر هذه العلاقات والارتقاء بها لما فیه صالح البلدین والشعبیین الشقیقین'.
وتابع ان '‏وزارة الخارجیة اكدت فی أكثر من مناسبة أنّ مؤسسة الحشد جزء لا یتجزأ من منظومة الأمن الوطنی ومؤسساته الرسمیة كونها مصوت علیها فی البرلمان العراقی وتتبع لقیادة القائد العام للقوات المسلحة'، مشیرا الي ان 'مؤسسة الحشد أسهمت فی القضاء علي تنظیم داعش الإرهابی الذی كان یهدد العراق والمنطقة ولَم تكن الشقیقة الامارات بعیدة عن هذا الخطر قبل ان یقدم الحشد والقوات الأمنیة العراقیة آلاف الشهداء لحمایة المنطقة ویخلص العالم من شرور هذه الجماعة الإرهابیة الضالة'.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سیاسی

الخارجیة العراقیة

الامارات

الحشد الشعبی

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الخارجیة العراقیة ترد علي تصریحات وزیر اماراتی بشأن الحشد الشعبی

معظم المشاهدات

قاسمی : مزاعم بن سلمان حول وجود قادة القاعدة فی إیران كذبة كبیرة

قاسمی : مزاعم بن سلمان حول وجود قادة القاعدة فی إیران كذبة كبیرة

ظريف يرد علي اساءات ترامب

ظريف يرد علي اساءات ترامب

ظریف : نحو نموذج أمنی جدید فی المنطقة

ظریف : نحو نموذج أمنی جدید فی المنطقة

واشنطن ولندن تضغطان علي الرياض للتقارب مع بغداد

واشنطن ولندن تضغطان علي الرياض للتقارب مع بغداد

كلمة قائد الثورة بمناسبة بدء السنة الايرانية الجديدة

كلمة قائد الثورة بمناسبة بدء السنة الايرانية الجديدة

أحدث الأخبار

الخارجیة العراقیة ترد علي تصریحات وزیر اماراتی بشأن الحشد الشعبی

الخارجیة العراقیة ترد علي تصریحات وزیر اماراتی بشأن الحشد الشعبی

قائد شرطة نينوي يعلن اعتقال 20 عنصراً من `داعش` في أيمن الموصل

قائد شرطة نينوي يعلن اعتقال 20 عنصراً من 'داعش' في أيمن الموصل

آیة الله هاشمی شاهرودی: سنبذل اقصي جهودنا لتحقیق اهداف الثورة وخدمة الشعب

آیة الله هاشمی شاهرودی: سنبذل اقصي جهودنا لتحقیق اهداف الثورة وخدمة الشعب

الرئیس روحانی یهنئ قائد الثورة لمناسبة العام الایرانی الجدید

هاتفیا من كرمانشاه..

الرئیس روحانی یهنئ قائد الثورة لمناسبة العام الایرانی الجدید

ايران وباكستان تؤكدان علي تطوير التعاون الثقافي

ايران وباكستان تؤكدان علي تطوير التعاون الثقافي

موضوعات مرتبط