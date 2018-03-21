الخارجیة العراقیة ترد علي تصریحات وزیر اماراتی بشأن الحشد الشعبی

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد محجوب فی بیان ان 'تصریحات وزیر الدولة للشؤون الخارجیة فی الإمارات العربیة المتحدة انور قرقاش والتی تتعرض بالاتهام لمؤسسة الحشد الشعبی بتلقی أموال دعم من قبل دولة قطر ووصفها بالإرهابیة، تثیر لدینا الكثیر من الاستغراب'.

واضاف انه 'فی الوقت الذی یسعي فیه العراق لتعزیز علاقته بأشقائه فی دولة الامارات العربیة المتحدة، تأتی مثل هذه التصریحات عائقاً لمسار هذه المساعی وتبعث علي القلق من عرقلة تطویر هذه العلاقات والارتقاء بها لما فیه صالح البلدین والشعبیین الشقیقین'.

وتابع ان '‏وزارة الخارجیة اكدت فی أكثر من مناسبة أنّ مؤسسة الحشد جزء لا یتجزأ من منظومة الأمن الوطنی ومؤسساته الرسمیة كونها مصوت علیها فی البرلمان العراقی وتتبع لقیادة القائد العام للقوات المسلحة'، مشیرا الي ان 'مؤسسة الحشد أسهمت فی القضاء علي تنظیم داعش الإرهابی الذی كان یهدد العراق والمنطقة ولَم تكن الشقیقة الامارات بعیدة عن هذا الخطر قبل ان یقدم الحشد والقوات الأمنیة العراقیة آلاف الشهداء لحمایة المنطقة ویخلص العالم من شرور هذه الجماعة الإرهابیة الضالة'.

انتهي ** 2342

