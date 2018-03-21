آیة الله هاشمی شاهرودی: سنبذل اقصي جهودنا لتحقیق اهداف الثورة وخدمة الشعب

وفی رسالة وجهها الثلاثاء بالمناسبة، هنأ آیة الله هاشمی شاهرودی، سماحة قائد الثورة والشعب الایرانی العظیم والواعی، سائلا الباری تعالي بان یكون العام الایرانی الجدید (الذی بدأ الیوم 21 اذار/مارس) عاما مترافقا مع النجاح والانتصارات المتواصلة للشعب الایرانی الابی والامة الاسلامیة.

واشار الي ان العام الماضی كان حافلا بمختلف الاحداث وشهد الكثیر من المنعطفات لكنه اعرب عن ثقته بان العام الجدید سیكون زاخرا بالمعرفة والخیر والبركة للامة الاسلامیة والشعب الایرانی فی ظل العنایة الالهیة وقیادة وتوجیهات قائد الثورة الاسلامیة (مد ظله العالی).

واضاف، ان المتوقع، فی هذا العام الذی سمی من قبل قائد الثورة بعام دعم السلع الایرانیة، من جمیع الحریصین علي مصلحة البلاد والمثقفین والعلماء والنخب والمسؤولین، ان یتخذوا خطوات جادة بكل وجودهم فی ظل الوحدة والتعاضد ویجعلوا نصب اعینهم توجیهات وسیاسات سماحته التی ابلغها فی مختلف الامور، فی مسار معالجة المشاكل خاصة حل وتسویة المعضلات الاقتصادیة والمعاشیة للمواطنین وان یواصلوا الثبات مع حفظ التلاحم والصلابة وروح المقاومة جنبا الي جنب مع الشعب الایرانی الابی فی مواجهة الهجمات الغادرة واطماع الاجانب واعداء الاسلام والنظام الاسلامی وان یدافعوا عن اقتدار البلاد وحقوق الشعب المشروعة.

وطمأن آیة الله هاشمی شاهرودی الشعب الایرانی الواعی والبصیر بان مجمع تشخیص مصلحة النظام سیبذل اقصي جهوده فی طریق تحقیق الاهداف الرسالیة للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وخدمة الشعب الایرانی الابی والثوری وسوف لن یالو جهدا فی هذا السبیل.

انتهي ** 2342

