هاتفیا من كرمانشاه..

الرئیس روحانی یهنئ قائد الثورة لمناسبة العام الایرانی الجدید

طهران / 21 اذار /مارس/ ارنا-
اتصل رئیس الجمهوریة حسن روحانی هاتفیا بقائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی، مهنئا لمناسبة عید النوروز وبدء العام الایرانی الجدید.

وفی هذا الاتصال الهاتفی الذی اجراه الرئیس روحانی مساء الثلاثاء من محافظة كرمانشاه التی یزورها حالیا، هنأ لمناسبة بدء العام الایرانی الجدید وتمني موفور الصحة وطول العمر لقائد الثورة، مؤكدا بان الحكومة الثانیة عشرة (الحالیة) ستبذل قصاري جهودها لتنفیذ توجیهات سماحته بكل عزم وتصمیم.
من جانبه هنأ سماحة القائد، رئیس الجمهوریة لمناسبة بدء العام الایرانی الجدید واسرة الشعب الایرانی الكبیرة، متمنیا التوفیق للحكومة فی تقدیم المزید من الخدمة للشعب.
یذكر ان الرئیس روحانی زار محافظة كرمانشاه (غرب ایران)، الثلاثاء لرعایة حفل تدشین خط سكك الحدید الذی یربط كرمانشاه بمدن قم وطهران ومشهد، وتفقد كذلك سیر الامور فی مجال اعادة البناء والاعمار وتقدیم الخدمات للمواطنین فی بعض المناطق التی ضربها زلزال مدمر بقوة 7.3 ریختر مساء یوم 12 تشرین الثانی 2017 ، واسفر عن مصرع اكثر من 600 شخص واصابة ما یربو علي 12 الفا اخرین وتدمیر نحو 90 الف وحدة سكنیة فی 10 مدن و 1930 قریة بهذه المحافظة.
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الرئیس روحانی یهنئ قائد الثورة لمناسبة العام الایرانی الجدید

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