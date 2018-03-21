ايران وباكستان تؤكدان علي تطوير التعاون الثقافي

طهران / 21 اذار/مارس /ارنا-
اكد المستشار الثقافي الايراني في اسلام اباد شهاب الدين دارابي ومستشار رئيس الوزراء في شؤون التراث الادبي والتاريخ الوطني الباكستاني عرفان صديقي، علي تطوير التعاون الثقافي بين البلدين.

ووجه دارابي خلال اللقاء الشكر والتقدير لباكستان لتعاونها الصادق لنشر اللغة والثقافة الايرانية خاصة الفن والخط.
ووجه المستشار الثقافي الايراني الدعوة لمستشار رئيس الوزراء الباكستاني لزيارة طهران للتوقيع علي اتفاق للتعاون الثقافي والفني بين البلدين.
من جانبه اشار المسؤول الباكستاني الي المشتركات الثقافية والتاريخية واللغوية بين البلدين وقال، ان الثقافة والفن قادران علي اداء دور مهم في ترسيخ العلاقات الثنائية.
واضاف، انه وبغية التعريف بشعراء ايران وباكستان، ينبغي بذل جهود جادة لان من شان مثل هذا التحرك التقريب بين شعبي البلدين اكثر فاكثر.
وتبادث الجانبان خلال اللقاء حول طاقات تعزيز وتوسيع التعاون الثقافي بين البلدين.
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فرهنگي

ايران وباكستان

دارابي وصديقي

التعاون الثقافي

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ايران وباكستان تؤكدان علي تطوير التعاون الثقافي

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