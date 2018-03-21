ايران عازمة علي ايصال حجم التبادل التجاري مع تركيا الي 30 مليار دولار

وفي تصريح ادلي به الثلاثاء حول العلاقات الايرانية التركية في العام الايراني الماضي قال السفير طاهريان فرد، انه تم تحقيق نجاحات جيدة في مسار اهداف العلاقات بين البلدين ومن الضروري مواصلة هذا المسار مع الحفاظ علي المنجزات الحاصلة.

واكد قائلا، ان السياسة المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية في تطوير العلاقات البناءة مع الدول الجارة ومنها تركيا، تعد من ضمن اولوياتها لتطوير العلاقات المتوازنة والشاملة.

واكد بانه في ضوء الجوانب المعنوية والثقافية الواسعة لعيد النوروز فانه يحظي بمكانة ممتازة في مناطق واسعة من الشرق الاوسط واسيا والقوقاز والدول الجارة وحتي في اوروبا واميركا، وبناء عليه يتم تكريم هذا اليوم من قبل الامم المتحدة.

كما وجه السفير الايراني التهنئة للحكومة والشعب التركي بهذه المناسبة.

انتهي ** 2342

