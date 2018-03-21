خوشرو: الثقافة الايرانية تتمثل في السلام والصداقة والمقاومة

جاء ذلك في تصريح ادلي به خوشرو الثلاثاء خلال الاحتفال بعيد النوروز الدولي والذي اقيم في مقر منظمة الامم المتحدة في نيويورك بمشاركة مندوبين من 12 دولة.

واشار الي مكانة الشاعر الايراني الكبير حافظ شيرازي في الشعر الفارسي وعيد الربيع والنوروز قائلا، ان لقصائد حافظ مكانة رفيعة في مراسم النوروز، وان ديوان حافظ موجود في غالبية منازل الايرانيين والكثيرون يتفألون به ويحفظونه عن غيب.

واضاف، ان الكثير من الخبراء في مجال الادب يرون بانه علي مر تاريخ ايران تجلت طاقة الايرانيين الفنية العظيمة في الشعر تماما، لذا فان الادب يعد جزءا لا يتجزأ من الثقافة الايرانية وان حفاظ جزء لا يتجزأ من الادب الفارسي.

واعتبر خوشرو، ان الشعر مؤشر الي ذلك الجانب من المجتمع الايراني الذي غفلت عنه وسائل الاعلام العالمية واضاف، ان الادب لا يحتل مانشيتات الاخبار، بل ان الصدارة تكون غالبا في الاخبار للكوارث مثل الحرب والنزاع والتدمير والمجاعة والتشريد والتي خلقها البشر بنفسه.

واكد قائلا، ان الثقافة الايرانية هي ثقافة السلام والصداقة والمقاومة، وهي ثقافة صدحت علي مدي الاف الاعوام في العالم وكما يقول حافظ فان الثقافة الايرانية هي ثقافة الربيع وقد ارخت بظلالها علي العالم ليس بالقوة بل بالمحبة.

انتهي ** 2342

