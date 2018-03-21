الرئيس الالماني: عيد النوروز عيد احتفال المحبة والتضامن

وفي رسالة وجهها الثلاثاء للتهنئة بمناسبة عيد النوروز، نقلتها وسائل الاعلام الالمانية، اوضح الرئيس الالماني بان النوروز قادر علي جمع اناس مختلفين وحثهم علي الحوار واضاف، هنالك الملايين من الافراد من مختلف الثقافات في المنطقة، بدءا من الشرق الادني حتي شبه جزيرة البلقان في سواحل البحر الاسود ومنها الي القوقاز، يحتفلون هذه الايام بعيد النوروز.

ووجه التهنئة لمئات الالاف من الافراد الذين يحتفلون بالنوروز في المانيا واضاف، في مثل هذا اليوم البهيج توضع الخلافات التقليدية جانبا ويتم تكريم الافراد الكبار. نوروز هو عيد احتفال المحبة والتضامن مترافقا مع امل كبير.

وتابع شتاين ماير، ان هذه الرسالة في هذا الزمن المضطرب امنيا والذي نسمع فيه كل يوم تقريبا اخبارا عن الحرب والارهاب والكراهية، ملهمة للشهامة وباعثة لدينا علي الطمانينة باننا قادرون علي الاقتراب بصورة مشتركة من الاهداف الكبري وان نصل الي السلام في الشرق الاوسط.

وتمني الرئيس الالماني في الرسالة تعزيز التعامل والاحترام خارج الحدود الوطنية والثقافية والدينية.

انتهي ** 2342

