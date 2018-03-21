لا تأكيدات لزيارة ولي العهد السعودي للعراق، وعشائر النجف ترفضها

بغداد / 21 اذار / مارس / ارنا- فيما تتواصل المواقف السياسية والشعبية العراقية الرافضة للزيارة المفترضة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان الي العراق، اكد عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي، عباس البياتي، انه لا توجد حتي الان تأكيدات لتلك الزيارة .

وقد ادلي البياتي بتصريحات نقلتها وكالة 'كنوز ميديا' الاخبارية، قال فيها 'ان لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، لم تتلق أي تأكيد رسمي بشأن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المحتملة إلي بغداد'، مشيرا الي ان لجنته 'لم تتسلم أي تأكيد رسمي بشأن وجود زيارات رسمية لقيادات او مسؤولين سعوديين بينهم ولي العهد محمد بن سلمان إلي بغداد' .
وعدّ البياتي، الحديث عن الزيارة تسريبات اعلامية فقط .
الي ذلك اكد شهود عيان، ان لافتات كثيرة انتشرت في شوارع مختلفة من مدينة النجف الاشرف، تتضمن عبارات رفض وتنديد من قبل عشائر المدينة بالزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي الي العراق، واعتبرت تلك العشائر في اللافتات المنتشرة في المدينة، ان حكام السعودية، يقفون وراء كل الجرائم التي ارتكبت بحق العراقيين طيلة الخمسة عشر عاما الماضية، وان ارض النجف الاشرف تأبي استقبال من تلطخت اياديه بدماء العراقيين، ومن سب وشتم وتجاوز علي مقام الامام الحجة المنتظر (عجل الله تعالي فرجه الشريف) .
وكانت التسريبات الاعلامية حول الزيارة، قد اشارت الي ان محمد بن سلمان سيزور مدينة النجف الاشرف ويلتقي مراجع الدين، هذا في الوقت الذي اكد القيادي في المجلس الاعلي الاسلامي العراقي وامام جامع براثا، الشيخ جلال الدين الصغير في تصريحات صحفية سابقة، 'ان الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلي العراق غير مرحب بها، لان النظام السعودي أوغل بدماء العراقيين طيلة السنوات الماضية، وان المرجعية الدينية لا تساوم علي قبول الزيارة علي حساب دماء وحقوق الشعب العراقي' .
فيما حفلت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق خلال الايام القلائل الماضية بحملات اعلامية منددة ورافضة لزيارة بن سلمان للعراق، معتبرة ان مثل تلك الزيارات تشكل استفزازا للالاف من ضحايا الارهاب التكفيري الداعشي المدعوم من قبل السعودية ودول اخري علي مدي سنوات طويلة .
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رفض زيارة العاهل السعودي

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لا تأكيدات لزيارة ولي العهد السعودي للعراق، وعشائر النجف ترفضها

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