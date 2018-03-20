رئيس الجمهورية: سنعمل بقوة من اجل انعاش الانتاج

وقدم الرئيس روحاني في مستهل كلمته بهذه المناسبة التهاني للشعب الايراني وجميع الايرانيين في ارجاء العالم وكذلك الشعوب والدول الجارة التي تحتفل بالنوروز بمناسبة حلول السنة الشمسية الجديدة (عام 1397).

واشار الي الانتخابات الرئاسية التي جرت في مطلع العام الفائت وقال ان الاعداء ارادوا الصراع والانقسام وفوز فريق علي اخر، لكن الانتخابات كان لها فائز واحد لا اكثر الا وهو الشعب الايراني الكبير.

وقال الرئيس روحاني انه عندما شاهد شعبنا ان اضطرابات تجري في الشارع، وقد تضر بامن المجتمع، دخل الساحة واعلن بصوت بليغ ان الانتقاد والاحتجاج هو حق الشعب، لكن الشعب الايراني الواعي والمتيقظ لن يحتمل العنف وغياب سلطة القانون.

واضاف ان اعداءنا في العالم كانوا يظنون انهم قادرون علي ان يستغلوا ذلك لكسر هيبة الشعب الايراني لكن اتحاد الشعب الايراني ادهش جميع الاعداء الذين اقروا بعظمة هذا الشعب .

واكد ان شعبنا الذي يصنع دائما السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، استطاع دبلوماسيوه المخلصون وبجانب شعوب العراق وسورية ولبنان في العام الماضي ارساء المزيد من الامن والاستقرار للمنطقة.

واكد ان شعبنا اتخذ في العام الايراني المنصرم خطوات جيدة، فقد خطا خالقو فرص العمل والعمال والمهندسيون والمزارعون خطوات قيمة.

واضاف الرئيس روحاني اننا بدانا في العام الماضي بجانب شعبنا هدفين كبيرين وسنواصلهما في العام الجديد وهما: الاول العمل ومكافحة البطالة والثاني مكافحة الفقر.

واكد ان المهم بالنسبة لنا هو عزة الاسلام وسمو ايران ورفاهية الشعب الايراني، ولتحقيق هذه الاهداف يجب ان نعمل جميعا. ان ما وعدنا به الشبان والنساء في بداية عمل الحكومة الثانية عشرة، سنستمر به.

واكد ان الحكومة ملتزمة بفرص العمل والنشاط وحرية الشبان ومواصلة حصوله علي المعلومات.

ومضي الرئيس روحاني يقول ان المعلومات الحرة بالنسبة للشعب تعني تحديث الشعب لنفسه ازاء التطورات الدولية وبمعني تواصل الطلبة والباحثين مع العلم الجديد للعالم، وبمعني التواصل والارتباط الوثيق مع الشعب والعمل الجديد في هذا المناخ.

واوضح اننا نريد طبعا فضاء مجازيا آمنا وسهلا متلازما مع الاخلاق والمعنوية. وسنواصل في هذا المناخ مكافحة الفساد واعتماد الشفافية. ان شعبنا سيشهد مزيدا من الشفافية في العام الجديد.

انتهي ** 1718

