قائد الثورة یحث الجمیع علي العمل والسعی الدؤوب فی السنة الایرانیة الجدیدة

وقال سماحة ایة الله العظمي السید علی الخامنئی فی كلمة القاها بمناسبة دخول السنة الایرانیة الجدیدة (عام 1397) ان المحور یجب ان یكون الانتاج الوطنی أی انه ان تمت متابعة الانتاج الوطنی فان الكثیر من القضایا الاقتصادیة والقضایا المعیشیة وكذلك قضیة العمل والاستثمار وسائر المسائل ستحل.

واضاف سماحته ان المحور هو الانتاج الوطنی، فان تسارعت وتیرته فان العدید من المشاكل ستسوي. واطلق سماحته علي هذا العام اسم 'عام دعم السلع الایرانیة'.

وتطرق القائد فی كلمته بمناسبة حلول السنة الایرانیة الجدیدة الي العام المنصرم مشیرا الي المسائل الحلوة التی شهدها هذا العام بما فی ذلك بروز العظمة والاقتدار والحضور الوطنی منذ بدایة العام وحتي نهایته.

وقال سماحته ان مطلع السنة الفائتة شهد المشاركة الكثیفة للغایة والمذهل للشعب فی الانتخابات الرئاسیة والمجالس البلدیة، فاكثر من اربعین ملیون نسمة من سكان البلاد شاركوا فی الانتخابات وهذا التواجد كان له مغزي وكان جیدا للغایة. ومن ثم مسیرات یوم القدس فی شهر رمضان المبارك ونهایة السنة ومسیرات '9 دی' والافضل من الكل المسیرات الرائعة والحماسیة لذكري انتصار الثورة الاسلامیة (22 بهمن). مشیرا الي المسیرات العفویة التی نظمها ابناء الشعب فی 9 دی فی المدن المختلفة للبلاد لعدة ایام متتالیة، وكل هذا یشیر الي تواجد الشعب الایرانی الكبیر والواعی والمتبصر والجاهز فی كافة الساحات والمیادین التی تطلبت تواجده وحضوره.

واكد قائد الثورة ان النقطة المهمة والحلوة الاخري فی العام الماضی هی ان الجمهوریة الاسلامیة استطاعت ان تحول التهدیدات الاقلیمیة التی كان احد اهدافها علي الاقل هو النیل من الجمهوریة الاسلامیة، الي فرص. ولم تتمكن التهدیدات من المساس بالبلاد فحسب بل تحولت الي فرصة، وان الذین هم علي عمل واطلاع بالقضایا الدولیة یدركون ویفهمون هذا بصورة جیدة.

وتابع سماحته ان النقطة الایجابیة الاخري للعام الایرانی المنصرم هی احیاء وتطبیق شعار العام ای الانتاج الوطنی وفرص العمل تحت عنوان الاقتصاد المقاوم. فقد انجزت اعمال جیدة فی مجال خلق فرص العمل والانتاج الوطنی وطبعا هناك اعمال كثیرة یجب تنفیذها.

وقال سماحة القائد فی جانب اخر من كلمته ان العام الایرانی الفائت شهد بعض الاحداث المریرة مثل الزلزال والفیضانات وتحطم الطائرة وغرق السفینة ما ادت الي خسارتنا لبعض احبتنا واعزائنا فی هذه الحوادث المریرة. وفضلا عن ذلك الجفاف الذی اجتاح بعض مناطق البلاد ونامل بفضل الله ان نعوض عنه فی ربیع هذا العام.

وتابع سماحته انه فی الاشهر الاخیر من العام الماضی ووفقا لمخطط دبره اعداء الشعب الایرانی حصلت اضطرابات فی البلاد، لكن الشعب دخل الساحة بحماسة وحتي الذین ارید الصاق الاضطرابات بهم، دخلوا الساحة ووقفوا بوجه مثیری اعمال الشغب. وكان حادث وقع واتضحت عظمة الشعب الایرانی.

وقدم سماحته فی مستهل كلمته التهانی بمناسبة حلول السنة الایرانیة الجدیدة لجمیع ابناء الشعب لاسیما اسر الشهداء الابرار والمعاقین واسرهم والشبان والاحداث الذین یمثلون القوة الوطنیة الدافعة للبلاد وكذلك الشعوب التی تحتفل بالنوروز. موضحا ان فصل الربیع فی العام الجدید یتقارن مع ربیع المعنویة ای ان الاشهر الایرانیة الاولي تتزامن مع اشهر رجب وشعبان ورمضان المبارك معربا عن امله فی ان نشهد النمو الطبیعی والنمو المعنوی كلاهما فی العام الجدید.

انتهي ** 1718

