ممثل ايران بالامم المتحدة: عيد النوروز يقوم علي محبة الآخرين

وألقي نجفي خلال هذا الحفل كلمة بمناسبة 21 آذار اليوم العالمي للنوروز في مقر منظمة الامم المتحدة في فيينا نيابة عن ممثلي افغانستان وآذربيجان والهند والعراق وكازاخستان وقيرغيزستان وباكستان وطاجكستان وتركيا واوزبكستان.

وسرد نجفي نبذة تاريخية عن عيد النوروز والنطاق الجغرافي الواسع للشعوب المحتفلة به والذي تحول الي لغة مشتركة بين ملايين البشر في آسيا وشبه القارة الهندية والشرق الاوسط والقوقاز والبلقان ومنطقة البحر الاسود حيث بلغ عدد المحتفلين بهذا العيد الـ300 مليون نسمة.

وقال: إنّ النوروز يدعو جميع افراد البشر الي غض النظر عن الحدود والمسافات الجغرافية والسياسية وإنتهاج التعايش السلمي والمودة ووحدة تربط الناس ببعضهم البعض لتجتمع في نفوسهم مشاعر انسانية موحدة، معرباً عن أمله بأن يسود العالم السلام والصدق والوئام وأن يبلغ الجميع آمالهم خلال هذا العام الجديد.

يذكر أنّ ممثليات الدول المحتفلة بعيد النوروز إستضافت هذا الاحتفال في مقر الامم المتحدة بمشاركة فرق موسيقية واُقيم حفل ضيافة علي شرف الحاضرين.

إنتهي ** ع ج** 2342

