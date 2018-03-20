خبير روسي في الشؤون الاسلامية يشيد بدور المقاومة في مكافحة الارهاب

وأضاف ليونيد سويكيانين بأنّ الارهابيين وظفوا مصطلحات وقضايا اسلامية كالجهاد والشهادة والتكفير سوء توظيف ناهيك عن إرتكابهم جرائم أضرّت بسمعة الاسلام وذلك بتوجيهات وتعليمات تلقوها من قوي غربية ودول عربية اقليمية.

وصرّح سويكيانين بأنّ الجانب المقابل لهذه الحركات الارهابية يتمثل بمحور المقاومة الذي تتزعمه ايران والذي تُكوّن الفئات الشعبية القسم الأكبر منه.

وأفاد هذا الاستاذ الإقتصادي الروسي والخبير في الشؤون الاسلامية بأنّ محور المقاومة نجح في التصدي للارهاب واحباط مؤامراته في منطقة واسعة جداً تمتد من لبنان الي العراق وسرّ ذلك يعود الي تمتع محور المقاومة بإنسجام وقيادة قوية وتفوق الرؤية العقائدية لمحور المقاومة علي رؤية التكفيريين للدين، مؤكداً علي الدور الروسي في هذه الانتصارات.

إنتهي** ع ج** 2342

