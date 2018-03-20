محلل باكستاني: الاستراتيجية الامريكية فشلت في أفغانستان

اسلام آباد/20 آذار/ مارس – إرنا – وصف محلل باكستاني السياسات الامريكية في افغانستان بالفاشلة ما جعل ترامب يتخذ قراراً بزيادة عدد قواته في هذا البلد.
وأضاف رحيم الله يوسف زي اليوم الثلاثاء بأنّه من الصعب أن يجتمع زعماء طالبان علي فكرة واحدة للتفاوض مع واشنطن مؤكداً علي إستحالة نجاح الولايات المتحدة في افغانستان.إنتهي** ع ج** 2342
سياسي
محلل باكستاني
فشل امريكي في أفغانستان
صعوبة التفاوض مع طالبان
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