محلل باكستاني: الاستراتيجية الامريكية فشلت في أفغانستان

وأضاف رحيم الله يوسف زي اليوم الثلاثاء بأنّه من الصعب أن يجتمع زعماء طالبان علي فكرة واحدة للتفاوض مع واشنطن مؤكداً علي إستحالة نجاح الولايات المتحدة في افغانستان.

إنتهي** ع ج** 2342

