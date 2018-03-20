اكاديمي صيني:

مساعي الاعلام الاجنبي لتشويه صورة الصين وايران لدي الرأي العام العالمي

بكين/20 آذار/ مارس – إرنا – قال رئيس قسم لغات غرب آسيا التابع بجامعة بكين: إنّ الإعلام الاجنبي المعادي للشعبين الصيني والايراني يقوم بتشويه صورة الشعبين أمام الرأي العام العالمي.

وأضاف «شي جوانغ» بأنّ بعض الدول باتت تسيء الظن بايران والصين جراء الأخبار الكاذبة والشائعات والتضليل الاعلامي الذي تبثه وسائل الاعلام الأجنبية مؤكداً علي ضرورة تنمية التعاون الاقتصادي والسياسي بين هذين البلدين والأهم من ذلك تعميق الاواصر الثقافية بينهما بهدف تعرف الشعبين علي بعضهما البعض أكثر فأكثر.
وصرّح جوانغ بأنّ الشعبين الايراني والصيني علي مر التاريخ ورغم عدم توفر وسائل الإعلام المتطورة آنذاك كانا يتمتعان بمعلومات جيدة عن بعضهما البعض وكانت تلك الركيزة التي تقوم عليها العلاقات الاقتصادية بين البلدين لكن اليوم ورغم توفر هذه التقنيات الحديثة ما زال الشعبان يجهلان ثقافة بعضهما البعض مناشداً الناشطين في مجال تعليم اللغة الفارسية واللغة الصينية بعدم الإكتفاء بتعليم اللغة بل العمل علي تزويد الناس بمعلومات حقيقية عن البلدين بغية التصدي للهجمة الاعلامية المعادية وعدم انخداع الشعبين عبرهذا الإعلام المضلل.
يذكر أنّ جامعة بكين بصفتها أحدي أكبر الجامعات في آسيا خرّجت حتي الآن 15 دفعة من طلاب مرحلة البكالوريوس و20 دفعة من مرحلة الماجستير و5 دفعات من مرحلة الدكتوراه في فرع تعليم اللغة الفارسية وآدابها حيث يبلغ عددهم الـ 300 متخرج.
إنتهي** ع ج** 2342



برچسب ها

فرهنگي

الإعلام الاجنبي المعادي

تشويه صورة الشعب الايراني والصيني

ضرورة تعرف الشعبين علي بعضهما

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

مساعي الاعلام الاجنبي لتشويه صورة الصين وايران لدي الرأي العام العالمي

معظم المشاهدات

قاسمی : مزاعم بن سلمان حول وجود قادة القاعدة فی إیران كذبة كبیرة

قاسمی : مزاعم بن سلمان حول وجود قادة القاعدة فی إیران كذبة كبیرة

قاسمي: خروج اميركا من الاتفاق النووي يكلفها ثمنا باهضا

قاسمي: خروج اميركا من الاتفاق النووي يكلفها ثمنا باهضا

المتحدث باسم الخارجية: ايران رائدة في مجال مكافحة الارهاب

المتحدث باسم الخارجية: ايران رائدة في مجال مكافحة الارهاب

موغرینی : الاتحاد الأوروبی لم یقترح فرض عقوبات علي ایران

موغرینی : الاتحاد الأوروبی لم یقترح فرض عقوبات علي ایران

ظریف : نحو نموذج أمنی جدید فی المنطقة

ظریف : نحو نموذج أمنی جدید فی المنطقة

أحدث الأخبار

رئيس الجمهورية: سنعمل بقوة من اجل انعاش الانتاج

رئيس الجمهورية: سنعمل بقوة من اجل انعاش الانتاج

كلمة قائد الثورة بمناسبة بدء السنة الايرانية الجديدة

كلمة قائد الثورة بمناسبة بدء السنة الايرانية الجديدة

قائد الثورة یحث الجمیع علي العمل والسعی الدؤوب فی السنة الایرانیة الجدیدة

قائد الثورة یحث الجمیع علي العمل والسعی الدؤوب فی السنة الایرانیة الجدیدة

ممثل ايران بالامم المتحدة: عيد النوروز يقوم علي محبة الآخرين

خلال الإحتفال بعيد النوروز

ممثل ايران بالامم المتحدة: عيد النوروز يقوم علي محبة الآخرين

قائد الثورة يسمي العام الايراني الجديد بعام `دعم السلع الايرانية`

قائد الثورة يسمي العام الايراني الجديد بعام 'دعم السلع الايرانية'

موضوعات مرتبط