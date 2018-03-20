مساعي الاعلام الاجنبي لتشويه صورة الصين وايران لدي الرأي العام العالمي

وأضاف «شي جوانغ» بأنّ بعض الدول باتت تسيء الظن بايران والصين جراء الأخبار الكاذبة والشائعات والتضليل الاعلامي الذي تبثه وسائل الاعلام الأجنبية مؤكداً علي ضرورة تنمية التعاون الاقتصادي والسياسي بين هذين البلدين والأهم من ذلك تعميق الاواصر الثقافية بينهما بهدف تعرف الشعبين علي بعضهما البعض أكثر فأكثر.

وصرّح جوانغ بأنّ الشعبين الايراني والصيني علي مر التاريخ ورغم عدم توفر وسائل الإعلام المتطورة آنذاك كانا يتمتعان بمعلومات جيدة عن بعضهما البعض وكانت تلك الركيزة التي تقوم عليها العلاقات الاقتصادية بين البلدين لكن اليوم ورغم توفر هذه التقنيات الحديثة ما زال الشعبان يجهلان ثقافة بعضهما البعض مناشداً الناشطين في مجال تعليم اللغة الفارسية واللغة الصينية بعدم الإكتفاء بتعليم اللغة بل العمل علي تزويد الناس بمعلومات حقيقية عن البلدين بغية التصدي للهجمة الاعلامية المعادية وعدم انخداع الشعبين عبرهذا الإعلام المضلل.

يذكر أنّ جامعة بكين بصفتها أحدي أكبر الجامعات في آسيا خرّجت حتي الآن 15 دفعة من طلاب مرحلة البكالوريوس و20 دفعة من مرحلة الماجستير و5 دفعات من مرحلة الدكتوراه في فرع تعليم اللغة الفارسية وآدابها حيث يبلغ عددهم الـ 300 متخرج.

إنتهي** ع ج** 2342

