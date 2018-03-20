حصول «هيلغا اشميد» علي وسام شرف بفضل مساعيها الدبلوماسية والإتفاق النووي

وتلو منحها هذا الوسام قدّرت هلغا اشميد للحكومة النمساوية مساعيها الدؤوبة في التأكيد علي أهمية التعددية والعمل الدبلوماسي لحل الخلافات الدولية ومنها حسم ملف الإتفاق النووي بين ايران ومجموعة '5+1' عبر الطرق الدبلوماسية ودورها في معاهدة منع إنتشار الاسلحة النووية.

وكانت النمسا من الدول التي إعتبرت الإتفاق النووي ذا أهمية إستراتيجية لايجب المساس به قط مؤكدة علي التزامها به تماماً.

هذا وأكدت اشميد في بيان أصدرته علي ضرورة التزام جميع الاطراف بالتنفيذ الفاعل لجميع بنود الاتفاق والعمل المتواصل للإلغاء الحظر ذي الصلة بالنشاط النووي.

إنتهي** ع ج** 2342

