متابعة الحكومة لتعزيز أمن الحدود تسهيلاً لحياة قاطني المناطق الحدودية

وأشاد جمشيد انصاري اليوم الثلاثاء بتضحيات أهالي مدينة جيلان غرب (غرب ايران) خلال الحرب المفروضة مؤكداً علي مساعي الحكومة لتعويض هذه المقاومة بتزويد المدينة رخاءً وحياة أفضل محدداً أولويات الحكومة في هذا الشأن لصالح محافظة كرمانشاه في القطاع الزراعي وتخصيص نسبة معقولة لأهالي المحافظة لخدمة النشاط الزراعي.

وفي تصريح له عن إحتياطيات مناجم الزفت الطبيعي في مدينة جيلان غرب وصناعات المنطقة قال: يجب وضع خطة لجلب الاستثمارات الخالقة لفرص عمل ومعالجة مشكلة البطالة فضلاً عن ضرورة إهتمام الحكومة بتنشيط الجانب الاقتصادي للمناطق القروية وتخصيص إئتمانات مالية لصالح إزالة العقبات أمام فرص عمل القرويين وتحسين حالة اسرهم المعيشية.

إنتهي** ع ج** 2342

