نائب رئيس الجمهورية:

متابعة الحكومة لتعزيز أمن الحدود تسهيلاً لحياة قاطني المناطق الحدودية

قصر شيرين/20 آذار/ مارس – إرنا – قال نائب رئيس الجهورية ورئيس منظمة الشؤون الإدارية والتوظيفية: إنّ الحكومة لم تدخر جهداً في تعزيز أمن الحدود وتوظيف ذلك لصالح تسهيل الحياة اليومية لسكان المناطق الحدودية.

وأشاد جمشيد انصاري اليوم الثلاثاء بتضحيات أهالي مدينة جيلان غرب (غرب ايران) خلال الحرب المفروضة مؤكداً علي مساعي الحكومة لتعويض هذه المقاومة بتزويد المدينة رخاءً وحياة أفضل محدداً أولويات الحكومة في هذا الشأن لصالح محافظة كرمانشاه في القطاع الزراعي وتخصيص نسبة معقولة لأهالي المحافظة لخدمة النشاط الزراعي.
وفي تصريح له عن إحتياطيات مناجم الزفت الطبيعي في مدينة جيلان غرب وصناعات المنطقة قال: يجب وضع خطة لجلب الاستثمارات الخالقة لفرص عمل ومعالجة مشكلة البطالة فضلاً عن ضرورة إهتمام الحكومة بتنشيط الجانب الاقتصادي للمناطق القروية وتخصيص إئتمانات مالية لصالح إزالة العقبات أمام فرص عمل القرويين وتحسين حالة اسرهم المعيشية.
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اجتماعي

نائب رئيس الجمهورية

تحسين الحالة المعيشية للقرويين

جيلان غرب/ كرمانشاه

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متابعة الحكومة لتعزيز أمن الحدود تسهيلاً لحياة قاطني المناطق الحدودية

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