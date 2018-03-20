الصدر یطالب برفع الحجز الاجباری عن الشیخ عیسي قاسم ویؤكد: لم یعد السكوت مجدیا

طهران/ 20 اذار/ مارس/ ارنا - طالب زعیم التیار الصدری مقتدي الصدر، الثلاثاء، برفع الحجز الاجباری عن الشیخ البحرینی عیسي قاسم، فیما اكد انه لم یعد السكوت مجدیا.

وقال الصدر فی رد علي سؤال وجه له حول توجیه كلمة للشعب البحرینی وهو یكابد من اجل نیل الحریة والدیمقراطیة فی بلدهم، وتلقت السومریة نیوز، نسخة منها ان 'الملف البحرینی لم یعد السكوت عنه مجدیا'، مشددا علي ضرورة ان 'تكون هناك وقفة جادة من قبل المنظمات الدولیة وكذلك جامعة الدول العربیة بل ومنظمة التعاون الاسلامی الي العمل'.
واضاف الصدر انه 'یجب حفظ هیبة علماء البحرین ورفع الحجز الاجباری عن ایة الله الشیخ عیسي قاسم'، داعیا الي 'الافراج عن المعتقلین بغیر حق الا ان قالوا نرید حقوقنا'.
وطالب الصدر بـ'ایقاف سحب الجنسیة البحرینیة عن بعض افراد الشعب فهذا عین الظلم'، مشیرا الي 'ضرورة السعی الحثیث الي استحصال الحقوق للمظلومین الثائرین'.
وتابع ان 'هناك جرائم انسانیة ضد الشعب لا بد من تفعیل التحقیق المستقل والدولی'، موضحا ان 'هناك جرائم انسانیة ضد الشعب لابد من تفعیل التحقیق المستقل والدولی'.
وحذر زعیم التیار الصدری مقتدي الصدر، فی وقت سابق، حكومة البحرین من المساس برجال الدین الذین یقومون بحملات تحریضیة ضدها من بینهم الشیخ عیسي احمد قاسم، مؤكدا أنه سیكون لها بـ'المرصاد'.
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الصدر یطالب برفع الحجز الاجباری عن الشیخ عیسي قاسم ویؤكد: لم یعد السكوت مجدیا

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