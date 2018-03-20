معرض تأميم النفط في متحف الكتب والتراث الايراني الموثق

وأعلنت منظمة الوثائق والمكتبة الوطنية الايرانية، عن عرض وثيقة تقدم بها مجلس الادارة المؤقت لشركة نفط ايران الوطنية لتسمية هذا اليوم بيوم تأميم النفط وإعلانه إحتفالاً وطنياً وعطلة رسمية علي مستوي البلاد صادق عليها الدكتور محمد مصدق المؤمِّم للنفط الايراني.

كما تم عرض صور تاريخية عن تلك الحقبة وأحداثها والدعم الشعبي لكفاح الدكتور محمد مصدق والملتقي العام الذي اُقيم إحتفاءً بذكري تأميم النفط الايراني والكلمة التي ألقاها الدكتور مصدق في مجلس الأمن التابع لمنظمة الامم المتحدة حول الخلاف الايراني البريطاني في هذا الشأن.

علماً بأنّ هذا المعرض سيستمر حتي شهر كامل في مقر المكتبة الوطنية الايرانية في طهران.

إنتهي** ع ج**2344

