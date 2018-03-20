توافد مكثف للزوارعبر النقطة الحدودية «بيله سوارمغان» شمال غرب ايران

اردبيل/20 آذار/ مارس – إرنا – منذ اسبوعين بدأت نقطة بيله سوارمغان توافد وازدحام للمسافرين الآذربيجانيين والايرانيين لدخول البلدين وهي المدينة الحدودية الواقعة بين جمهورية آذربيجان وايران إذ زاد عدد الزوار الي 3 أضعاف خلال الأيام القلائل المنتهية الي بداية السنة الشمسية الجديدة.

وأفاد مراسل إرنا بأنه نظراً لحذف تأشيرات دخول الرعايا الآذربيجانيين الي الأراضي الايرانية بات عدد كبير من الرعايا الآذريين يتوافدون خلال الاسابيع الأخيرة علي مدينة بيله سوار مغان الحدودية الايرانية لشراء ما يحتاجون اليه للاحتفال بعيد النوروز حيث شهدت السوق هذه الايام رونقاً و نشاطاً مضاعفاً.
ويعزو البعض سبب ذلك الي قلة الاسعار في هذه السوق بالنسبة للمواد الغذائية والسلع الاُخري التي يحتاجها الرعايا الآذربيجانيين للاحتفال بعيد النوروز ما جعل عدد زوار هذه المدينة الايرانية الحدودية يكتظ بنسبة هائلة من الزوار الآذريين الذين بلغ عددهم 3 آلاف وافد يومياً يدخلون ايران عبر الحدود البرية.
كما أفادت الاحصائيات أنّ العدد الإجمالي للزوار من البلدين الذين عبروا هذه النقطة الحدودية من ايرانيين وآذريين بلغ 7 آلاف شخص ومن المتوقع أن تزداد الإحصائية حتي آخر لحظة من العام الجاري المشرف علي الانتهاء حتي 8 آلاف وافد.
إنتهي** ع ج**2344



برچسب ها

اجتماعي

ايران و جمهورية آذربيجان

توافد سياحي تجاري

نقطة بيله سوارمغان الحدودية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

توافد مكثف للزوارعبر النقطة الحدودية «بيله سوارمغان» شمال غرب ايران

معظم المشاهدات

قاسمی : مزاعم بن سلمان حول وجود قادة القاعدة فی إیران كذبة كبیرة

قاسمی : مزاعم بن سلمان حول وجود قادة القاعدة فی إیران كذبة كبیرة

قاسمي: خروج اميركا من الاتفاق النووي يكلفها ثمنا باهضا

قاسمي: خروج اميركا من الاتفاق النووي يكلفها ثمنا باهضا

المتحدث باسم الخارجية: ايران رائدة في مجال مكافحة الارهاب

المتحدث باسم الخارجية: ايران رائدة في مجال مكافحة الارهاب

موغرینی : الاتحاد الأوروبی لم یقترح فرض عقوبات علي ایران

موغرینی : الاتحاد الأوروبی لم یقترح فرض عقوبات علي ایران

ظريف ينتقد ازدواجية المواقف الامريكية حيال البرنامج الصاروخي الايراني

في تغريدة له اليوم؛

ظريف ينتقد ازدواجية المواقف الامريكية حيال البرنامج الصاروخي الايراني

أحدث الأخبار

معرض تأميم النفط في متحف الكتب والتراث الايراني الموثق

معرض تأميم النفط في متحف الكتب والتراث الايراني الموثق

الرئيس الايراني يفتتح خط سكك حديد طهران - كرمانشاه

الرئيس الايراني يفتتح خط سكك حديد طهران - كرمانشاه

ظریف : نحو نموذج أمنی جدید فی المنطقة

ظریف : نحو نموذج أمنی جدید فی المنطقة

سورية تدين بشدة ادعاءات مجلس الاتحاد الأوروبي حول استعمال الأسلحة الكيميائية في سورية

سورية تدين بشدة ادعاءات مجلس الاتحاد الأوروبي حول استعمال الأسلحة الكيميائية في سورية

توافد مكثف للزوارعبر النقطة الحدودية «بيله سوارمغان» شمال غرب ايران

توافد مكثف للزوارعبر النقطة الحدودية «بيله سوارمغان» شمال غرب ايران

موضوعات مرتبط