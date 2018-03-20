توافد مكثف للزوارعبر النقطة الحدودية «بيله سوارمغان» شمال غرب ايران

وأفاد مراسل إرنا بأنه نظراً لحذف تأشيرات دخول الرعايا الآذربيجانيين الي الأراضي الايرانية بات عدد كبير من الرعايا الآذريين يتوافدون خلال الاسابيع الأخيرة علي مدينة بيله سوار مغان الحدودية الايرانية لشراء ما يحتاجون اليه للاحتفال بعيد النوروز حيث شهدت السوق هذه الايام رونقاً و نشاطاً مضاعفاً.

ويعزو البعض سبب ذلك الي قلة الاسعار في هذه السوق بالنسبة للمواد الغذائية والسلع الاُخري التي يحتاجها الرعايا الآذربيجانيين للاحتفال بعيد النوروز ما جعل عدد زوار هذه المدينة الايرانية الحدودية يكتظ بنسبة هائلة من الزوار الآذريين الذين بلغ عددهم 3 آلاف وافد يومياً يدخلون ايران عبر الحدود البرية.

كما أفادت الاحصائيات أنّ العدد الإجمالي للزوار من البلدين الذين عبروا هذه النقطة الحدودية من ايرانيين وآذريين بلغ 7 آلاف شخص ومن المتوقع أن تزداد الإحصائية حتي آخر لحظة من العام الجاري المشرف علي الانتهاء حتي 8 آلاف وافد.

إنتهي** ع ج**2344

