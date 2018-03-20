استمرار خروج المدنيين المحاصرين من قبل الإرهابيين في الغوطة

وأفاد موفد سانا إلي الغوطة الشرقية باستمرار عمليات خروج العائلات من أهالي الغوطة الشرقية وأغلبهم أطفال ونساء قاصدين الممرات هربا من التنظيمات الإرهابية التي اتخذتهم لسنوات دروعا بشرية واعتدت عليهم ونهبت املاكهم وأرزاقهم.

وبين المراسل أن من بين الذين خرجوا اليوم مرضي وشيوخا ونساء وأعدادا من الأطفال مؤكدا أن وحدات الجيش وفرق الهلال الأحمر العربي السوري استقبلتهم وعملت علي تأمينهم وتزويدهم بالاحتياجات الضرورية الآنية من ماء وطعام تمهيدا لنقلهم في حافلات وسيارات الاسعاف إلي مراكز الاقامة المؤقتة.

ونظرا للترهيب الذي مارسته عليهم التنظيمات الارهابية داخل الغوطة طالب عدد من الأهالي في تصريحات لموفد سانا، الجيش العربي السوري بالضرب بيد من حديد للتخلص من تلك التنظيمات وارهابها والتي حاصرتهم واعتدت عليهم وابتزتهم بحياتهم وأرزاقهم ولم تراع حرمة لشيخ او امرأة أو طفل.

وخرج أمس أكثر من 3500 مدني من المحاصرين الذين تتخذهم التنظيمات الإرهابية دروعا بشرية في الغوطة الشرقية بريف دمشق عبر ممر حمورية حيث قامت وحدات من الجيش العربي السوري بتأمينهم وتقديم التسهيلات اللازمة لهم بالتعاون مع الهلال الاحمر.

انتهي** 2344

