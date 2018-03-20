عيد النوروز عنصر تلاحم بين الجاليات الايرانية المقيمة في جنوب شرق آسيا

وسيحتفل الايرانيون المقيمون في ماليزيا والفلبين واستراليا وتايلندا واندونيسيا ونيوزلندا و بروناي وسنغافورة و دول اُخري واقعة في جنوب شرق آسيا بهذا العيد مثلما يحتفل به كل ايراني داخل بلده.

ويُعتبر إعداد مائدة تتكون من سبعة أشياء تبدأ بحرف السين (باللغة الفارسية) أهم عادة من عادات هذا العيد إذ يقوم البعض بالمجئ الي ايران قبل ايام من العيد وحمل حجم كبير من هذه المكونات الي أقاربهم وأصدقائهم القاطنين في الدولة التي يقيمون فيها بسبب صعوبة العثورعليها خارج ايران. وفي مبادرة مبدعة قامت عدة محلات السوبر ماركت في كوالالمبور بعرض هذه الاشياء السبعة التي تتحلي بها مائدة عيد رأس السنة الايرانية وهي بالفارسية: السُماق والسِركة والسَمَنو والسِنجِد والسِكّة والإسبَند والسَبزَه .

إنتهي** ع ج**2344

