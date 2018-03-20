مطالبة الرئيس روحاني بحسم عاجل لمشاكل منكوبي الزلزال في كرمانشاه

ونقلاً عن الموقع الاعلامي لمكتب رئيس الجمهورية قام الدكتور حسن روحاني اليوم الثلاثاء وعلي أعتاب السنة الجديدة الايرانية بتفقد منازل واُسر أهالي قرية «فتاح بك» وتحدث معهم وسألهم عمّا يحتاجون اليه ليطلع عن كثب علي معاناتهم مطالباً الجهات المعنية بالحسم السريع والعاجل لمشاكل هؤلاء المواطنين.

كما قدم رئيس الجمهورية خلال تواجده في القرية التهاني بمناسبة العيد الايراني الجديد الذي سيبدأ بعد ساعات مخاطباً الأهالي هناك قائلاً: إنّ ايران حكومة وشعباً تشارككم ما تعانونه من مشاكل وآلام ويسرني أن اقدم لكم جزيل الشكرعلي صبركم وصمودكم أمام هذه الشدائد التي حلت بكم جراء الزلزال مشيداً بإحتفاظ الأهالي بالمعنويات العالية والبهجة وتحليهم بالصمود والصبر رغم المعاناة واعداً إيّاهم بالعمل الحكومي العاجل لإعادة بناء منازلهم ومستوصفاتهم ومدارس ابنائهم وباقي المرافق العامة.

علماً بأن الرئيس الايراني حسن روحاني سيشارك الأهالي والاُسر التي تعرضت للزلزال في محافظة كرمانشاه الاحتفال بحلول العام الايراني الجديد.

إنتهي** ع ج**2344

