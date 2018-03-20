رئيس ايكوم: النوروز خير فرصة لتوفير أرضية للتعايش السلمي

طهران/20 آذار/ مارس – إرنا – قال رئيس المجلس غير الحكومي للمتاحف (ايكوم): إنّ النوروز خير فرصة يوفر أرضية التعايش السلمي بين شعوب العالم.

وأضاف أحمد محيط طباطبائي اليوم الثلاثاء في حديث له عن مكانة عيد النوروز الايراني والإنطباع الذي يتركه علي السلام والتعايش السلمي بين الشعوب، بأنّ هذا العيد مظهر للسلوك البشري المرافق لحقيقة نابعة عن الطبيعة لاتمت بصلة لدين أو ثقافة محددة ويكون التنوع الثقافي والقومي أهم خصيصة من خصائصه.
وقال طباطبائي: صحيح أنّ المحتفلين بالعيد يزينون مائدة العيد بسبعة أشياء معروفة إلّا أنّ للفرد أن يضيف اليها ما يحبه في حياته ويحب أن يحتفل به علي مائدة العيد حتي لو كانت صورة لأبيه أو من يحبه.
علماً بأنّ عيد النوروز هو بداية العام الشمسي الايراني الموافق للعشرين من آذار يعتبر من أقدم الأعياد التي ورثناها من التاريخ الايراني القديم وتعتبر ايران مَنهض ومولد هذا العيد التاريخي الذي لا يُحتفل به في ايران فحسب بل في أفغانستان وطاجكستان وجمهورية آذربيجان وازبكستان وتركمنستان وكازاخستان وقير غيزستان والبانيا ايضاً.
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فرهنگي

عيد النوروز الايراني

ارضية للتعايش السلمي

العشرين من آذار

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رئيس ايكوم: النوروز خير فرصة لتوفير أرضية للتعايش السلمي

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