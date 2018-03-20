رئيس ايكوم: النوروز خير فرصة لتوفير أرضية للتعايش السلمي

وأضاف أحمد محيط طباطبائي اليوم الثلاثاء في حديث له عن مكانة عيد النوروز الايراني والإنطباع الذي يتركه علي السلام والتعايش السلمي بين الشعوب، بأنّ هذا العيد مظهر للسلوك البشري المرافق لحقيقة نابعة عن الطبيعة لاتمت بصلة لدين أو ثقافة محددة ويكون التنوع الثقافي والقومي أهم خصيصة من خصائصه.

وقال طباطبائي: صحيح أنّ المحتفلين بالعيد يزينون مائدة العيد بسبعة أشياء معروفة إلّا أنّ للفرد أن يضيف اليها ما يحبه في حياته ويحب أن يحتفل به علي مائدة العيد حتي لو كانت صورة لأبيه أو من يحبه.

علماً بأنّ عيد النوروز هو بداية العام الشمسي الايراني الموافق للعشرين من آذار يعتبر من أقدم الأعياد التي ورثناها من التاريخ الايراني القديم وتعتبر ايران مَنهض ومولد هذا العيد التاريخي الذي لا يُحتفل به في ايران فحسب بل في أفغانستان وطاجكستان وجمهورية آذربيجان وازبكستان وتركمنستان وكازاخستان وقير غيزستان والبانيا ايضاً.

إنتهي** ع ج**2344

