حفل طهو «سمنو جُلين» حلوي النوروز الايراني

همدان/20 آذار/ مارس –إرنا – إنّ حفل «سمنو جلين» من الإحتفالات التي يقيمها أهالي محافظة همدان الايرانية قبيل بداية السنة الايرانية الجديدة «عيد النوروز» ويَسعدون بها ويُحلَّون 'سفرة السينات السبع' بهذه الحلوي.

وهاهي نساء الجيران تتوافد علي بيت اُم سكينة التي تطبخ في بيتها حلوي السنمو الخاصة بالعيد لتوزعها علي الجيران كي تتحلي بها موائدهم في النوروز وتكتمل بمذاقها الطيب.
إنها إحدي حلويات العيد الايراني التي يتم طهوها من أجود أنواع القمح حيث تجتمع النساء حول قدر طهو حلوي السَمَنو مصليات علي النبي وآله ومبخرات أطيب أصناف البخور والأعواد ذات الروائح الأخاذة وهي تُدير مزيج الحلوي بملعقة كبيرة تتوالي النساء علي أخذ الملعقة منها لتدوير الحلوي داخل القدر الكبير تبركاً وتيمناً وتفاؤلاً بحلول سنة حافلة بالخير والسعادة والصحة ليستمر ذلك حتي 24 ساعة إذ تنتهي عملية إعداد حلوي «السمنو» وتوزع بين الجيران والأقارب وتأخذ مكانها التاريخي علي مائدة الاسرة الايرانية في عيد رأس السنة أي عيد النوروز.
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حفل «سمنو جلين»

عيد رأس السنة الايرانية

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حفل طهو «سمنو جُلين» حلوي النوروز الايراني

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