قاسمی : مزاعم بن سلمان حول وجود قادة القاعدة فی إیران كذبة كبیرة

واضاف قاسمی الیوم الثلاثاء، ان بن سلمان بهذه الاكاذیب الساذجة، لن یستطیع اخفاء دور السعودیة وزعمائها فی صناعة اخطر التنظیمات الارهابیة فی التاریخ المعاصر واحداث مهمة كتفجیرات الحادی عشر من سبتمبر.

واوضح قاسمی قائلا : فی السنوات الاولي من الهجوم الأمریكی علي أفغانستان واختفاء عناصر القاعدة ودخول بعضهم الي المملكة السعودیة ، تسلل عدد منهم بشكل فردی وغیر قانونی عبر الحدود الایرانیة الطویلة مع أفغانستان فاحتجزتهم السلطات الایرانیة وسلمتهم الي دولهم طبقا للوثائق والشواهد الموجودة ومن بینهم عدد من أفراد عائلة زعیم القاعدة أسامة بن لادن .

وتابع قائلا : نظرا لان هؤلاء كانوا یحملون الجنسیة السعودیة تم إعلام الریاض بذلك ، وبالتنسیق مع السلطات السعودیة تم تسلیم إبنة بن لادن الي السفارة السعودیة فی طهران ، أما باقی الأفراد فكان رأی السعودیین أن یعادوا من نفس الحدود التی دخلوها بشكل غیر قانونی ، وهذا ما تم فعلا .

مجید:

واعتبر المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة ، ان بن سلمان یحاول جاهدا وبشكل سافر خلال زیارته لأمریكا ان یفعل كل شیء لإكمال طریقه للوصول الي التاج وعرش الملوكیة ، ویبدو أنه بهذا الصدد لم یكتف بدفع مئات الملیارات من الدولارات من ثروة الشعب السعودی الي جیوب مصانع الأسلحة الامریكیة ، وبالتالی لابد ان یفكر فی محو السوابق الثابتة لحكام السعودیة الحالیین فی دعم الاٍرهاب ، لكنه بتصریحاته الاخیرة اثبت أنه كذاب ساذج لا یفهم الأمور، الي درجة انه لا یعرف تاریخ وثقافة بلاده.

یتبع.. 2344

