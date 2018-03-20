رئيس الجمهورية: الحكومة تسعي لإعادة حياة المنكوبين بالزلزال إلي حالتها الطبيعية

واضاف الرئيس روحاني اليوم الثلاثاء : زيارتي لكرمانشاه تهدف الي اتخاذ قرارات مهمة لانجاز وافتتاح المشاريع العمرانية والانتاجية بالمحافظة ولتفقد المناطق التي ضربها الزلزال في 12 نوفمبر 2017 .

وصرح رئيس الجمهورية بان الهدف الاخر من زيارة محافظة كرمانشاه، افتتاح مشروع خط السكك الحديدية لمناطق غرب البلاد.

ووصل رئيس الجمهورية حسن روحاني صباح اليوم الي كرمانشاه برفقة عدد من الوزراء واعضاء مجلس الوزراء لتفقد المناطق المنكوبة بالزلزال في مدينة سربل ذهاب وقصر شيرين وافتتاح المشاريع العمرانية.

يذكر، ان زلزالا بقوة 7.3 درجات علي مقياس ريختر، ضرب في تاريخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، قضاء أزكله الذي يقع علي بعد 11 كيلومترا ومدينة سربُل ذهاب علي بعد 32 كيلومترا من غرب كرمانشاه، وأسفر عن مقتل 620 شخصا وإصابة 12 ألفا و386 آخرين.

كما الحق الزلزال أضرارا بعشرة مدن وألف و930 قرية تابعة لمحافظة كرمانشاه؛ وبحسب تقييمات مؤسسة السكن الايرانية، ان مايزيد عن 100 ألف وحدة سكنية حضرية وقروية تهدمت بصورة كلية وجزئية في هذا الحادث المرير.

انتهي** 2344

