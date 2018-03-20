الرئيس روحاني في كرمانشاه لتفقد المناطق المنكوبة بالزلزال وتدشين مشروع السكك الحديدية

ويرافق الرئيس روحاني في زيارته لمحافظة كرمانشاه، عدد من الوزراء واعضاء مجلس الوزراء لتفقد المناطق المنكوبة بالزلزال في مدينة سربل ذهاب.

كما سيشارك الرئيس روحاني في اجتماع للمجلس الاداري بالمحافظة ويلتقي عوائل ضحايا الزلزال الذي ضرب المحافظة في 12 نوفمبر 2017 بقوة 7.3 درجات علي مقياس ريختر.

يذكر ان الرئيس روحاني كان قد زار مدينة سربل ذهاب بعد يومين من وقوع الزلزال المدمر بقوة 7.3 درجات علي مقياس ريختر، والذي ضرب مناطق واسعة من محافظة كرمانشاه .

يذكر، ان زلزالا بقوة 7.3 درجات علي مقياس ريختر، ضرب في تاريخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، قضاء أزكله الذي يقع علي بعد 11 كيلومترا ومدينة سربُل ذهاب علي بعد 32 كيلومترا من غرب كرمانشاه، وأسفر عن مقتل 620 شخصا وإصابة 12 ألفا و386 آخرين.

كما الحق الزلزال أضرارا بعشرة مدن وألف و930 قرية تابعة لمحافظة كرمانشاه؛ وبحسب تقييمات مؤسسة السكن الايرانية، ان مايزيد عن 100 ألف وحدة سكنية حضرية وقروية تهدمت بصورة كلية وجزئية في هذا الحادث المرير.

انتهي** 2344

