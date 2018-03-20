الاحتلال يعتقل قياديا في 'الجهاد الإسلامي' بعد 6 سنوات من المطاردة

طهران/ 20 اذار/ مارس/ ارنا - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الشيخ بسام السعدي، الذي كان مطاردا منذ 6 أعوام، بعد محاصرة منزل في مخيم جنين بالضفة الغربية.

وأكد عز الدين نجل الشيخ بسام السعدي أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال تساندها قوات من المستعربين، اقتحمت منطقة الجابريات في مدينة جنين، مساء الاثنين وحاصرت منزلا يعود لشقيق الشيخ السعدي، واقتحمت المنزل بطريقة وحشية لتباغت الشيخ وتعتقله بعد الاعتداء عليه وعلي أفراد العائلة.
يذكر أن السعدي اعتقل لسنوات طويلة في سجون الاحتلال وطورد بعد أشهر قليلة من الإفراج عنه قبل خمس سنوات وهو أحد المؤسسين لحركة الجهاد الاسلامي، وتم إبعاده بالانتفاضة الاولي، كما أنه تعرض للإبعاد إلي مرج الزهور،واستشهدت والدته وولديه التوأم المجاهدين بسرايا القدس ابراهيم وعبد الكريم في الانتفاضة الاولي، وتعرضت زوجته للاعتقال وهدم منزله في انتفاضة الأقصي.
المصدر: وكالات
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