عرض 'سفرة السينات السبع' في أكبر متحف بنيوزيلندا

ولاقت هذه المبادرة التي قامت بها سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في نيوزيلندا بالتعاون مع متحف 'تي باياي' ، استحسان وترحيب زوار هذا المركز الثقافي.

ومن المقرر ان تعرض 'سفرة السينات السبع' في أهم متحف بنيوزيلندا لمدة اسبوعين.

'سفرة السينات السبع' الي جانب الصناعات اليدوية الايرانية، مظهر من مظاهر الجمال وفن الفنانين الإيرانيين المعروض في هذا المتحف.

النوروز يمثل فرصة لتعريف الثقافة الايرانية الي شعوب العالم المختلفة، ولهذا تم تقديم توضيحات عن فلسفة 'سفرة السينات السبع' باللغة الانجليزية ورموز عناصرها لزوار المعرض.

هذا المتحف يستقبل يوميا الاف الزوار من المواطنين النيوزيلنديين والسياح الاجانب .

الجدير بالاشارة الي انه وقبل رأس السنة الايرانية، يجب فرش 'سفرة السينات السبع' التي تجتمع العائلة حولها لحظة دخول الربيع. وتوضع عليها سبع حاجيات تبدأ بحرف السين بالفارسية، و لكل غرض يفرش علي السفرة معني خاصاً. فالتفاح (سيب بالفارسية) يرمز للجمال والسلامة. والثوم (سير) يرمز للصحة. والعملة الذهبية (سكة) ترمز للرزق. ووردة 'سنبل' ترمز للزينة. بالإضافة إلي فاكهة السنجد، والسماق، وأكلة السمنو المحضرة من القمح. كما تدخل عناصر أخري للسفرة، منها السمك الحي كرمز للحياة. والقرآن جزء أساسيّ من السفرة، يوضع قرب شمعة مضاءة ومرآة، ترمزان للنور.

انتهي** 2344

