ممثل الولي الفقيه في الحرس الثوري:

عداء الاعداء لم ينته بل تغير اسلوب هجومهم ودفاعنا

آبادان / 20 اذار /مارس /ارنا-
اكد ممثل الولي الفقيه في الحرس الثوري حجة الاسلام عبدالله حاج صادقي، بان عداء الاعداء ضد الثورة الاسلامية لم ينته بل ان اسلوب هجومهم ودفاعنا امامهم قد تغير.

وفي تصريح ادلي به للصحفيين الاثنين خلال تفقده صرح ذكريات شهداء شلمجة في مدينة خرمشهر بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران، قال حاج صادقي، انه لا قدسية في الحرب الا ان تكون من اجل الدفاع وفي سبيل رضا الباري تعالي، حيث ان الشعب الايراني دافع علي مدي 8 اعوام عن البلاد والاسلام وفي سبيل الله وصون الاسلام وايران.
واضاف، انه لهذا السبب تمت تسمية حرب الاعوام الثمانية المفروضة علي الشعب الايراني باسم الدفاع المقدس.
واكد قائلا، ان التواجد عند صروح ذكريات الدفاع المقدس يعطي درس الحفاظ علي الثورة كما ان حضور الشباب في الحركة العظيمة 'السائرون في طريق النور' يصونهم امام مؤامرات الاعداء.
يذكر ان برنامج 'السائرون علي طريق النور' يتضمن ارسال قوافل المواطنين الي المناطق التي شهدت ساحات الحرب المفروضة من قبل النظام العراقي البائد ضد الجمهورية الاسلامية الايرنية خلال الاعوام 1980-1988.
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عداء الاعداء لم ينته بل تغير اسلوب هجومهم ودفاعنا

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