إلغاء جلسة مجلس الأمن حول حقوق الإنسان في سورية رسالة سياسية مهمة للدول الغربية

واوردت 'سانا' عن الجعفري قوله في تصريح له الاثنين عقب الغاء الجلسة: “إن ما حصل اليوم مهم جداً من الناحية السياسية لأن مجلس الأمن ظهر بمظهر المنقسم علي نفسه سياسياً وليس إجرائياً حول الملف السوري” مبيناً أن إحدي النقاط المهمة أيضاً لفشل عقد الجلسة هو أن ولاية مجلس الأمن لا تخوله النظر بقضايا حقوق الإنسان وهذا الأمر من اختصاص مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وأضاف الجعفري: “إن محاولة عقد جلسة لمجلس الأمن اليوم محاولة رخيصة وخطأ استراتيجي كبير وقعت به الدول الغربية لأنها أظهرت ضعف حساباتهم كدول دائمة في مجلس الأمن وشكلت هزيمة لثلاث دول مجتمعة هي أمريكا وبريطانيا وفرنسا”.

ولفت الجعفري إلي أن الوفود الغربية تحاول عقد أكبر عدد ممكن من الاجتماعات حول سورية بهدف ممارسة الابتزاز السياسي علي الحكومة السورية وأصدقائها في مجلس الأمن وقال: “هذا ما شاهدناه في الفترة الماضية من طلبها عقد جلسات بشأن استخدام المواد الكيميائية وبشأن الغوطة الشرقية وحقوق الإنسان واللاجئين ما يعكس حالة الاستثمار المبتذل والرخيص لآليات مجلس الأمن لممارسة الضغوط علي سورية وأصدقائها والتشهير بهم من خلال ادعائها بأنهم هم من يمنعون المجلس من اتخاذ عمل ضد الحكومة السورية”.

وأكد الجعفري أن الدول الغربية باتت يائسة من محاولاتها لاستخدام آليات مجلس الأمن في ظل وجود أصدقاء لسورية ثقيلي الوزن بالمجلس يدركون تماماً ماذا يجري في الأجندات الخفية للدول الغربية.

وأوضح الجعفري أن جلسة اليوم كان هدفها استثمار وجود ما يسمي المفوض السامي لحقوق الانسان المعروف بأجندات معادية لسورية.

انتهي ** 2342

