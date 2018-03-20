منتخب ايران الكروي يصل الي تونس لخوض مباراة تحضيرية مع منتخبها الجمعة

واجري المنتخب الوطني الايراني في الصالة الرياضية للفندق الذي يقيم فيه تمرينا خفيفا للحفاظ علي اللياقة البدنية للتحضير للتمارين خلال الايام القادمة والمباراة المرتقبة المقرر ان تجري يوم الجمعة مع نظيره التونسي.

وقد انضم اللاعبون كريم انصاري فرد واحسان حاج صفي (اولمبياكوس اليوناني) ورضا قوجان نجاد (هيرنفين الهولندي) وعلي رضا جهانبخش (الكمار الهولندي) وسعيد عزت اللهي (آمكار برم الروسي) لصفوف المنتخب وشاركوا في مرانه.

ومن المقرر ان يتوجه المنتخب الوطني الايراني بعد خوضه مباراة ودية مع نظيره التونسي، الي النمسا لخوض لقاء تجريبي ضد نظيره الجزائري في مدينة غراتس.

يذكر ان ايران تلعب في المجموعة الثانية ببطولة كاس العالم 2018 في روسيا الي جانب البرتغال واسبانيا والمغرب.

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