الشيخ الصغير: ولي العهد السعودي ليس موضع ترحيب العراقيين

بغداد/20 اذار / مارس/ ارنا- اعتبر القيادي في المجلس الاعلي الاسلامي العراقي وامام جمعة براثا، الشيخ جلال الدين الصغير، الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلي العراق غير مرحب بها، مبينا ان النظام السعودي أوغل بدماء العراقيين طيلة السنوات الماضية، وان المرجعية الدينية لا تساوم علي قبول الزيارة علي حساب دماء وحقوق الشعب العراقي .

واكد الشيخ الصغير في في تصريحات صحفية اوردتها وكالة 'سومر نيوز' المحلية، ان 'العلاقات مع السعودية يجب ان لا تتعدي حفظ امن البلاد ولا ينبغي ان يفتح لها الباب علي مصراعيه بمجرد إهدائها ملعبا للعراق”. داعيا الحكومة العراقية الي “عدم نسيان دماء الشباب العراقي نتيجة دعم وتمويل تنظيم داعش الارهابي من قبل الحكام السعوديين لتدمر البلاد' .
واضاف القيادي في المجلس الاعلي، الذي يتولي في نفس الوقت قيادة سرايا انصار العقيدة التي تعد احدي الفصائل الرئيسية في تشكيلات الحشد الشعبي 'ان زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للعراق غير مرحب بها، ولا اهلا ولا سهلا به' .
ولفت الشيخ الصغير قائلا 'ان الحكومة مطالبة بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع الدول للحد الذي يحفظ امن البلاد بما فيها النظام السعودي' .
وتابع انه 'في حال كانت السعودية جادة بإعادة العلاقات مع العراق فعليها، أولا تقديم اعتذار رسمي للعراق عن كل الدماء التي سالت وتقديم التعويضات ، وثانياً إعادة خزينة الإمام الحسين عليه السلام التي سرقها النظام السعودي والحركة الوهابية سابقا خلال هجماتهم الي المدن المقدسة والتي تقدر بالمليارات' .
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سياسي

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زيارة بن سلمان لبغداد

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الشيخ الصغير: ولي العهد السعودي ليس موضع ترحيب العراقيين

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