عبر مواقع التواصل الاجتماعي ...العراقيون يرفعون شعار(لا اهلا ولا مرحبا) بمحمد بن سلمان

فقد اطلق عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر) هاشتاغ بعنوان (لا اهلا ولا مرحبا بزيارة ولي العهد السعودي)، تضمن تعليقات كثيرة رافضة ومنددة بالزيارة المفترضة لبن سلمان الي العراق .

وتناولت وكالات انباء ومواقع خبرية محلية جوانب من تلك الحملة وما حفلت به من تعليقات، حيث كتب الاعلامي سيف الخياط قائلا 'مع العراقيين في رفض استقبال محمد بن سلمان.. سأكون مع العراقيين ومع نشطاء العالم في كل مكان، سواء في لندن او باريس او برلين، الذين رفضوا استقبال محمد بن سلمان ونددوا بجميع العواصم والانظمة التي تتواصل مع هذا (القاتل الكبير)، كان الأولي بهذا (القاتل) ان يوقف الحرب علي الشعب اليمني المسكين وان يضع (شيوخ الوهابية) في السجون لأنهم اصحاب الفتاوي التكفيرية التي صنعت الارهاب وداعش، يجب ان يحاسب محمد بن سلمان لان خمسة آلاف سعودي علي الأقل نفذوا عمليات ارهابية في العراق خلال السنوات الماضية، تحت علم نظام المملكة، دماؤنا علي يد هذا القاتل .

فيما كتبت ابراج محمود، علي صفحتها في فيسبوك: 'كل من يرحب ببن سلمان او يستقبله بالاحضان، فهو يعلن براءته من امير المؤمنين علي (عليه السلام)، فهذا من اسرة مثيرة للجدل ومتهمة بقتل الالاف من العراقيين عن طريق الارهابيين سعوديي الجنسية' .

في حين كتب الناشط في مجال حقوق الانسان احمد ابو القاسم، 'لا تعامل بالعاطفة أو بالمجاملة اتعامل كوني مواطنا من هذا البلد، وأرفض مجيء الراعي والداعم للإرهاب، يعُز علي كسر قلوب الشهداء وعوائلهم ومجزرة سبايكر والتفجيرات التي حدثت بسبب بعض الدول الخليجية أن كان تمويلها بالمال او البشر، اذا ارادت السعودية ان تكون العلاقات جيدة مع العراق فعليها ان تكف ارهابها عنه وهذا يكفينا' .

وكانت وسائل اعلام عراقية وعربية قد ذكرت ان ولي العهد السعودي سيزور العراق خلال الاسابيع القليلة، في اطار سعي الرياض لتحسين علاقاتها مع بغداد، بيد ان تسريبات تلك الزيارة ولدت اجواء رفض شديدة في الاوساط والمحافل السياسية والشعبية العراقية، بسبب السياسات السلبية السعودية حيال العراق طيلة الاعوام الخمسة عشر الماضية، وتورط النظام السعودي بدعم وتمويل التنظيمات الارهابية في العراق، التي تسببت بسقوط اعداد كبيرة من الناس الابرياء، ناهيك عن الحاق الكثير من الاضرار بالبني التحتية والمنشات الحيوية للبلاد، والمجازر التي قام ويقوم بها حكام ال سعود في سوريا والبحرين واليمن .

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