محادثات حول التجارة الحرة بین ایران وباكستان ستعقد فی اسلام آباد قریبا

اسلام آباد / 20 اذار / مارس /ارنا-
افاد الموقع الخبری للتحلیلات الاقتصادیة الباكستانی 'بروفیت' بان الجولة الرابعة من المحادثات المتلعقة بالتجارة الحرة بین كبار المسؤولین الاقتصادیین الایرانیین والباكستانیین ستعقد خلال نیسان / ابریل القادم فی اسلام آباد.

وذكر الموقع بانه من المقرر ان یقوم وفد رفیع من الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة بزیارة الي اسلام آباد للمشاركة فی هذا الاجتماع.
ونقل الموقع عن مصادر فی الحكومة الباكستانیة، انها اعربت عن الامل بان تساعد هذه المحادثات فی الوصول الي نتائج مقبولة فی سیاق تطویر العلاقات التجاریة بین البلدین.
ووفقا لهذا التقریر فانه ورغم ان ایران وباكستان وقعتا اتفاقا للتجارة الحرة الا انه علیهما اتخاذ المزید من الخطوات لتنفیذه.
یذكر ان المسودة المبدئیة لانشطة التجارة الحرة بین ایران وباكستان جاهزة ومن المقرر ان یتم البحث حولها خلال اجتماع اعضاء الوفد التجاری الایرانی مع المسؤولین الباكستانیین.
ووفقا للاحصائیات شهد حجم التبادل التجاری بین ایران وباكستان خلال الاشهر التسعة الاولي من العام الایرانی الجاری (بدا فی 21 اذار /مارس 2017) زیادة بنسبة 49 بالمائة (7 بالمائة فی صادرات ایران الي اباكستان و42 بالمائة فی صادرات باكستان الي ایران).
وبلغت قیمة الصادرات الایرانیة الي باكستان خلال الفترة المذكورة 634 ملیون دولار وقیمة صادرات باكستان الي ایران 348 ملیون دولار ای ان المجموع بلغ 982 ملیونا.
وبلغت قیمة الصادرات الایرانیة الي باكستان خلال العام الایرانی السابق اكثر من 795 ملیون دولار ووارداتها منها نحو 365 ملیون دولار.
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محادثات حول التجارة الحرة بین ایران وباكستان ستعقد فی اسلام آباد قریبا

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