ايران وبيلاروسيا تؤكدان علي تطوير التعاون العلمي والتكنولوجي بينهما

وخلال اللقاء الذي جري الاثنين في مينسك، اشار اويسي الي المجالات الواسعة للتعاون بين ايران وبيلاروسيا في حقول العلم والتكنولوجيا الحديثة، داعيا للمزيد من استثمار الطاقات المكملة بين البلدين بهدف تنفيذ المشاريع المشتركة.

واضاف، اننا بامكاننا تفعيل مجال العلم والتكنولوجيا بحيث يتحقق المزيد من المنافع للبلدين عبر هذا الطريق.

من جانبه رحب رئيس اللجنة الحكومية للعلم والتكنولوجيا البيلاروسي بتطوير العلاقات العلمية والتكنولوجية بين البلدين، لافتا الي الجهود المبذولة من قبل هذه اللجنة لاقامة الاجتماع السابع للجنة المشتركة للتعليم العالي والعلم والتكنولوجيا بين ايران وبيلاروسيا في العام 2018.

واضاف، انه وفي ظل التعاون من قبل الجانب الايراني، هنالك في جدول الاعمال برنامج لمعرفة وتحديد المشاريع المشتركة بغية استمرار التعاون العلمي المشترك بين الطرفين الايراني والبيلاروسي.

انتهي ** 2342

