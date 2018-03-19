موغريني: الاتحاد الاوروبي موحد لحماية الاتفاق النووي

فيينا/19 اذار/مارس/ارنا – قالت منسقة الشؤون الخارجية بالاتحاد الاوروبي فدريكا موغريني اليوم الاثنين ان التنفيذ الكامل للاتفاق النووي مع ايران يحظي باهمية استراتيجية بالنسبة للاتحاد الاوروبي ونحن متحدون في مجال الحفاظ علي الاتفاق وحمايته.

واضافت موغريني التي كانت تتحدث في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع المجلس الاوروبي للشؤون الخارجية في بروكسل اننا نستعد لكي نصون ونحمي مصالحنا ان اقتضت الضرورة.
واوضحت اننا توصلنا في اجتماع اليوم وبمشاركة 28 وزير خارجية اوروبي الي هذا التقييم من ان التنفيذ الكامل للاتفاق النووي من قبل كافة الاطراف يكتسي اهمية استراتيجية بالنسبة لنا، ويعد قضية امنية بالنسبة لاوروبا ولباقي العالم.
وردا علي سؤال حول المهلة التي حددها الرئيس الامريكي (12 مايو لمعالجة النقائص المزعومة في الاتفاق النووي) قالت موغريني اننا نعمل وفقا لمهلنا واولوياتنا. ان اولويتنا تتمثل في التطبيق الجيد للاتفاق الذي اكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعشر مرات التزام ايران به، وقد اقر الجميع بمن فيهم امريكا يوم الجمعة في لجنة الاتفاق النووي المشتركة في فيينا بذلك.
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موغريني: الاتحاد الاوروبي موحد لحماية الاتفاق النووي

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