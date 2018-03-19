مجلس السلام الأفغاني يهدد باغلاق مكتب طالبان في قطر

كرمانشاه/19 آذار/مارس/إرنا- أعلن رئيس الأمانة العامة لمجلس السلام الأعلي في أفغانستان، انه اذا استمرت جماعة طالبان برفضها للدخول في مفاوضات السلام مع الحكومة الأفغانية، فان وجود مكتب هذه الجماعة في قطر سيكون عديم المعني أساسا و لابد من إغلاقه.

وأضاف 'أكرم خبلواك' الذي يتولي منصب مستشار رئيس الجمهورية فضلا عن رئاسة الأمانة العامة لمجلس السلام الأعلي في أفغانستان، انه كان من المفروض أن يكون مكتب قطر، مقرا لمفاوضات السلام مع جماعة طالبان وإذا لم يخضع لهذا الأمر فلا حاجة لإستمرار نشاطه.
وعبر عن أمله في أن يكون العام الشمسي المقبل (يبدأ من 21 مارس/إرنا) عاما تتوفر فيه الظروف اللازمة لتحقيق أهداف مجلس السلام الأعلي في أفغانستان.
وصرح خبلواك، ان هذا المجلس علي تواصل مع الفئات المختلفة في أفغانستان وباكستان وثمة مفاوضات حول السلام جارية حاليا مع عدد من أفراد جماعة طالبان وعدد آخر من العلماء.
وقال رئيس الأمانة العامة لمجلس السلام الأعلي في أفغانستان، ان كافة العلماء دخلوا في مواضيع السلام وان تدخلهم ودعمهم يبعث علي الأمل لهذا المجلس.
وأضاف خبلواك، انه خلال الأسبوع الأخير من شهر آذار/مارس الجاري وبداية شهر نيسان/أبريل سيعقد مؤتمر علماء أفغانستان وباكستان وإندونيسيا في العاصمة الإندونيسية جاكرتا وان دولة إندونيسيا تمكنت من الحصول علي موافقة باكستان لمشاركتها في هذا المؤتمر بشكل فاعل.
كما أضاف، اننا تمكننا من إستمالة كافة علماء البلدان الإسلامية بمن فيهم العلماء الناشطون علي صعيد مجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية والسعودية ومصر الي قضية السلام.
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مجلس السلام الأعلى في أفغانستان

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مجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية

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مجلس السلام الأفغاني يهدد باغلاق مكتب طالبان في قطر

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